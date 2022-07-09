Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
28 минут назад

«Больше 36 миллионов»: выяснилось, сколько получает Богомолов за работу в театре

Катерина Саломе

Режиссер Константин Богомолов последние три года занимает пост руководителя театра на Малой Бронной. Как оказалось, за свою работу он получает солидные деньги. Сумму доходов мужа Ксении Собчак раскрыла директор Елена Мироненко на пресс-конференции в ТАСС.

«Больше 36 млн. руб»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Мироненко, совсем недавно труппа переехала в новое здание. Выбор пал на отремонтированное историческое строение на Патриарших прудах. Всего за три месяца театр заработал 81 миллион рублей, заявила директор.

«С апреля по июль 2022 года мы заработали столько же, сколько за весь предыдущий сезон — 81 миллион. За июнь — больше 36 миллионов»,

— поделилась Елена.

Ранее мы писали о том, что публика узнала, как Богомолов называет дома Собчак.

Актеры,Елена Мироненко,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители