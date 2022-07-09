«Больше 36 млн. руб»

Режиссер Константин Богомолов последние три года занимает пост руководителя театра на Малой Бронной. Как оказалось, за свою работу он получает солидные деньги. Сумму доходов мужа Ксении Собчак раскрыла директор Елена Мироненко на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Мироненко, совсем недавно труппа переехала в новое здание. Выбор пал на отремонтированное историческое строение на Патриарших прудах. Всего за три месяца театр заработал 81 миллион рублей, заявила директор.

«С апреля по июль 2022 года мы заработали столько же, сколько за весь предыдущий сезон — 81 миллион. За июнь — больше 36 миллионов»,

— поделилась Елена.