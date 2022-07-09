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2 часа назад

Актер из "Клана Сопрано" Сирико скончался на 80-м году жизни

Vse42.ru

В США ушел из жизни 79-летний актер Тони Сирико, получивший известность благодаря роли в сериале "Клан Сопрано".

Актер из "Клана Сопрано" скончался на 80-м году жизни
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Актер умер накануне в доме престарелых во Флориде. Его менеджер Боб Макгоуэн не сообщил причины кончины артиста, однако известно, что в последние два года Сирико страдал деменцией.

"Он был не только преданным клиентом, но и хорошим другом",

сказал агент знаменитости изданию The Hollywood Reporter.

Его коллега по сериалу "Клан Сопрано" Майкл Империоли отметил, что актер был "ни на кого не похожим, верным и великодушным".

Тони Сирико родился 29 июля 1942 года в Нью-Йорке. В 1974-м состоялся его дебют в кино – он снялся в фильме "Безумный Джо". Большую популярность артисту принесли роли в таких фильмах, как "Славные парни", "Колесо чудес", "Земля полицейских" и другие.

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