Актер из "Клана Сопрано" скончался на 80-м году жизни

В США ушел из жизни 79-летний актер Тони Сирико, получивший известность благодаря роли в сериале "Клан Сопрано".

Актер умер накануне в доме престарелых во Флориде. Его менеджер Боб Макгоуэн не сообщил причины кончины артиста, однако известно, что в последние два года Сирико страдал деменцией.

"Он был не только преданным клиентом, но и хорошим другом",

– сказал агент знаменитости изданию The Hollywood Reporter.

Его коллега по сериалу "Клан Сопрано" Майкл Империоли отметил, что актер был "ни на кого не похожим, верным и великодушным".