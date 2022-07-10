Гибель детей и забвение: что стало со звездами сериала

20 лет назад на российском телевидении стартовала многосерийная драма «Две судьбы» о женщинах, дружба которых разрушилась из-за одного мужчины. Особенностью этого проекта стало то, что завязка истории происходит в начале 1960-х, а конец — в 2000-х.

Фото: Кадр из сериала "Две судьбы" Кадр из сериала "Две судьбы"

Анжелика Вольская — Лида

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Актриса, сыгравшей в сериале «Две судьбы» беспринципную и жестокую охотницу за богачами женщину, в личной жизни повезло не сразу. Свою счастье Анжелика нашла только со второгй попытки. В первом браке артистка стала мамой, родив сына Андрея.

Кадр из сериала "Две судьбы"

Несмотря на ребенка, Вольская решилась на развод спустя десять лет после свадьбы. Зато вскоре Анжелика сумела обрести свое счастье с коллегой по цеху. Актер Дмитрий Ячевский стал вторым избранником звезды сериала «Две судьбы».

С карьерой у Вольской тоже все сложилось. В этом году артистке исполнилось 50 лет, но она все так же востребована в кино. В свободное от работы время Анжелика путешествует вместе с любимым мужем.

Екатерина Семенова — Вера

Жизнь актрисы, сыгравшей в «Двух судьбах» одну из главных героинь, оказалась непростой. В плане карьеры звезда не могла жаловаться. После роли Веры Григорьевой она стала всенародной любимицей. Вот только за пределами съемочной площадки у Семеновой было полно забот.

Кадр из сериала "Две судьбы"

Официально Екатерина была замужем дважды, но оба брака завершились разводами. От первого возлюбленного, Антона Табакова, артистка театра и кино родила сына Никиту. Несмотря на наличие общего ребенка, пара так и не оформила отношения. Дочь Мария, которая, к слову, стала актрисой, у Семеновой появилась от бизнесмена Кирилла Сигала.

Сейчас 51-летняя Екатерина не только не замужем, но даже думать о браке не хочет. Вырастив двоих наследников, артистка теперь живет для себя. Она все так же востребована в профессии. Так, в этом году Семенова задействована в двух проектах: «Свадебный марш» и «Одержимая».

Мария Куликова — Надя

После очередного временного скачка в сериале «Две судьбы» появляются подросшие дочери главных героев. Роль младшей Розановой досталась актрисе, которую многие сейчас знают проекту «Склифосовский». Мария Куликова на момент съемок в «Двух судьбах» была не так популярна, как сейчас. Можно сказать, что именно роль Нади и открыла ей дверь отечественного кинематографа.

Кадр из сериала "Две судьбы"

Сегодня на счету у Куликовой более 100 ролей, и на недостаток работы она не жалуется. А вот личная жизнь у артистки складывалась не так удачно. От первого мужа Дениса Матросова Мария спустя несколько лет после свадьбы родила сына Ивана. К сожалению, даже общий ребенок не удержал двух актеров от развода.

Сейчас о личной жизни Куликовой мало что известно. Она не замужем, но и не одиноко. Есть мнение, что звезда в реальной жизни сошлась со своим экранным мужем из «Склифосовского» Максимом Авериным. Но предполагаемые влюбленные эту информацию так и не подтвердили.

Ольга Понизова в роли Светы

Лучшую подругу и сестру героини Куликовой в сериале «Две судьбы» сыграла Ольга Понизова. На момент съемок в многосерийной мелодраме эта артистка уже была достаточно известной. Зрители были в восторге от того, как актриса играет нежную и интеллигентную Свету Григорьеву. Поэтому, когда во втором сезоне сериала эту роль играла уже другая актриса, многие были в шоке.

Кадр из сериала "Две судьбы"

Жизнь Понизовой сложилась трагично. Сначала она развелась с мужем Андреем Челядиновым. А в 2015 году в ДТП погиб единственный наследник звезды Никита. Юноше было всего 20 лет. Тогда Ольга фактически ушла из профессии и стала затворницей.

Мария Аниканова — сыграла Свету во втором сезоне

Когда в сериалах происходят замены ведущих актеров, то публика зачастую воспринимает новичков в штыки. С подобным неудовольствием аудитории не повезло столкнуться Марии Аникановой, когда она присоединилась к касту сериала «Две судьбы». Ее Свету Григорьеву многие зрители просто отказывались воспринимать всерьез.

Кадр из сериала "Две судьбы"

Вообще, жизненный путь Аникановой очень интересен. Начинала она как фигуристка, даже каталась с Петром Чернышевым и тренировалась у Татьяны Тарасовой. Однако в итоге Мария решила уйти из большого спорта и попробовать себя в качестве актрисы.

С выбором Аниканова не прогадала. В 2014 году звезду отечественного кинематографа даже удостоили звания народной артистки РФ. Что касается личной жизни знаменитости, то она несколько раз пыталась обрести свое женское счастье — с фигуристами Евгением Платовым и Ильей Куликом и артистом Андреем Сипиным. И лишь раз, в третьем браке, Мария стала мамой, родив дочь Аглаю. Оставшись одна, артистка все свободное время посвятила ребенку и работе.

Александр Мохов — Иван

Хотя может показаться, что на первом плане в сериале «Две судьбы» женские героини, мужские персонажи переживают не меньшие драмы. Так, к примеру, Иван Григорьев прошел в многосерийной ленте путь от ничего незначащего человека до важного госчиновника со своей дачей, и в итоге трагически погиб во время августовского путча 1991 года.

Кадр из сериала "Две судьбы"

Роль этого сложного персонажа исполнил актер Александр Мохов, у которого на сегодняшний день в фильмографии насчитывается более 100 работ. Интересно, что после успеха «Двух судеб» артист решил заняться режиссурой. Его первой картиной стал фильм «Алмазы на десерт» 2006 года.

За последние 20 лет Александр Анатольевич трижды пытался построить счастливые отношения. С первой женой актер прожил целых 18 лет. В этом браке у звезды родился сын Семен. Следующей возлюбленной знаменитости стала начинающая на тот момент актриса Дарья Калмыкова. Причем девушка была на целых 20 лет младше Мохова. И снова у него родился мальчик, которому дали имя Макар. В третий раз радость отцовства Алесандр Анатольевич познал уже с другой коллегой по цеху Ириной Огородник. Она подарила Мохову еще одного мальчика

Дмитрий Щербина — Степан

Соперником Ивана Григорьева в «Двух судьбах» был ученый Степа Розанов, которым были очарованы как Вера, так и Лида. Роль досталась актеру Дмитрию Щербине. Российские зрители хорошо знакомы с этим артистом. Он снимался в таких лентах, как «Стилет», «Бандитский Петербург-9», «Адмиралъ», «Ангел-хранитель» и многих других. Так что на карьеру Щербина не жаловался.

Кадр из сериала "Две судьбы"

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