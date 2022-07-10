Вдова Ильи Олейникова: «Его диагноз стал пощечиной»

10 июля могло бы исполниться 75 лет народному артисту России Илье Олейникову. Вместе со Стояновым, он стал основателем и главным участником юмористического телешоу «Городок». Неистощимый на выдумки комик с угрюмым лицом скончался почти 10 лет назад - 11 ноября 2012-го. А его главное детище с тех пор закрылось.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

О жизни и смерти Ильи Львовича «Экспресс газете» рассказала его 72-летняя вдова Ирина Викторовна, мама их единственного сына Дениса Клявера, экс-участника группы «Чай вдвоем».

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- Сейчас моему Илюше было бы 75. Заказала заупокойную службу, и на могилу к нему сходим с друзьями, - вздыхает Ирина Олейникова. - На его 70-летие мы с сыном концерт его памяти сделали. Но сейчас сложная ситуация в стране - не до того. Мечтали и чтобы коллеги мужа записали диск с его песнями (как композитор он писал для звезд эстрады, в том числе для Эдиты Пьехи и Надежды Бабкиной, а еще музыку для кино. - Я. Г.), но пока не получилось. Зато повторно издадим книги мужа. Плюс сын сделал аудиоверсию мемуаров отца «Жизнь как песТня, или Всё через Жё».

Я и сейчас живу в нашем загородном доме под Питером, в деревне Порошкино. Всего восемь километров от кольцевой, и до города легко добраться. Зато постоянно на свежем воздухе и есть где погулять.

Илья любил наш дом, косил траву, ландшафт на участке создавал и много чего еще тут сделал. Он был неравнодушным человеком - к дому, быту, к месту, где находился.

Стоянов - замечательный артист. После смерти мужа мы редко общаемся. Юра - очень занятой человек. Но с праздниками друг друга поздравляем. Для меня же главное, что они с Илюшей когда-то нашли друг друга и продуктивно работали вместе.

О болезни и смерти мужа

- У мужа пропал голос в апреле 2012 года, как раз перед последней свадьбой сына. Мы тогда с курорта прилетели, на май были запланированы съемки «Городка». Я думала, с акклиматизацией организм плохо справляется. Принялась лечить ему связки, но обследование показало, что это рак горла.

Илья до этого не очень себя берег. Очень крепким всегда был, особо не болел, и я была уверена, что он со всем справится. Но последовала такая вот пощечина судьбы. Илья торопился жить, что-то еще сделать. Мечтал оставить после себя телепроекты, фильмы, книги, музыку, спектакли. Денис очень отцу помогал. Привозил ему лечебные травы из Грузии. Но Илья, думаю, понимал, что уходит. И конечно, как и все мы, боялся смерти. Хотя надежда теплилась. Мы все ему говорили, что сейчас такая медицина и технологии, а он такой сильный, что обязательно все преодолеет. Но выиграть эту битву ему не удалось. Очень ослаб от химиотерапии и сгорел за несколько месяцев. А умер от воспалительного процесса в легких.

Похоронили мы его под Питером, на Казанском кладбище в городе Пушкин. Он там и мечтал упокоиться в семейном захоронении.

Я любила Илью, и это было взаимно. Мне, кроме него, ничего было не надо, всегда малым довольствовалась. Муж был человеком поступков: мало говорил и мало обещал. А для меня вся его жизнь - поступок. Он бережно ко мне относился.

Об их браке

- С Ильей я случайно познакомилась в 1974 году. Я как выпускница Ленинградского химико-технологического института была в командировке на химическом заводе в Славянске под Донецком, а он приехал туда на гастроли (выступал тогда на эстраде в качестве артиста разговорного жанра. - Я. Г.). Наша встреча оказалась счастливым случаем.

Через три свидания мы поженились и всю жизнь вместе прожили. Уже в 1975 году у нас родился Дениска. Отношения мужа с другими женщинами до меня никогда не волновали. Зачем мне знать его любовное прошлое? То, что считал нужным, рассказывал. Я уважала свободы супруга, а он уважал мои. Я взяла красивую фамилию Ильи - Клявер. А он спустя годы стал работать под моей девичьей фамилией Олейников. Хотя мне всегда казалось, что его - более звучная. Но он сделал это для карьеры, чтобы в 80-е годы не вызывать ненужные размышления у редакторов. Моя мама в свое время тоже взяла фамилию папы.

С Илюшей мы прожили 38 лет. В браке у нас не было ощущения кабалы: наоборот, чувствовали себя полностью уверенными друг в друге. Когда любовь настоящая и искренняя, контроля и отчетов не нужно.

Смешно, что в интервью муж называл меня певицей или кандидатом химических наук. Но я всего лишь химик-технолог, а пела или на кухне, или в компании друзей. Правда, мы с Ильей когда-то записали диск «Шансон на двоих», где он исполнил свои песни, а я - свои.

О сыне и внуках

- Наш Денис начал музыкальную карьеру в 90-е. Тогда наступило другое время и уже ничего не мешало выступать под шикарной фамилией Клявер. Я понимала, что у него должно получиться именно в этом направлении. Хотя муж меня осекал: «Не мучай ты его музыкой!» А я была уверена, что это единственное, чем сын мог бы заниматься. Он училище Мусоргского закончил.

У нас трое внуков, но Илюша только двоих застал. Тимофею (от второго брака Дениса с бывшей танцовщицей балета Лаймы Вайкуле по имени Юлия. - Я. Г.) скоро 21 год. Он чемпион мира по тхэквондо среди юниоров. Армию отслужил, а в прошлом году поступил на театральный курс в мастерскую Льва Додина. Третьим поколением артистов в нашей семье будет.

Эвелине (от внебрачной связи Клявера с коллегой по сцене Евой Польной) 17 лет. Она компьютерным дизайном занимается, а еще рисует, поет и танцует. Про внучку Илья узнал сразу, но мне долго не говорил. Видно, так было нужно: каждая информация должна созреть. (Публично факт своего отцовства дочери Польны Денис признал почти за год до смерти знаменитого отца, когда девочке было пять лет. - Я. Г.)

Мемуары

Мемуары комика скоро переиздадут Даниэлю (от нынешнего брака музыканта с юристом Ириной Федотовой. - Я. Г.) 9 лет скоро. Шустрый такой мальчик, непоседа, всеми любим.