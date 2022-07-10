Теллер: «Мы говорили с Крузом о фильме «Топ Ган 3»

Кассовый успех картины «Топ Ган: Мэверик» заставил авторов призадуматься о её продолжении, но все ждут решения главной звезды проекта - Тома Круза.

Фото: Inc-News Inc-News

К этому дню «Топ Ган: Мэверик», сиквел картины 1986-го года, заработал в прокате $586 миллионов. При бюджете в $140 миллионов – это попадание в десятку. И, естественно, что создатели нынешней картины уже хотят повторить этот успех, сделав из истории о пилоте Пите «Мэверике» Митчелле триквел.

Исполнитель роли Брэдли Брэдшоу во второй части Майлз Теллер рассказал EW, что разговаривал на эту тему с Томом Крузом (Митчелл) и такую идею нельзя исключать.

«Это было бы отлично, но все зависит от Тома»,

- сообщил 35-летний актер.

«Все зависит от него. Мы несколько раз говорили об этом. Так что посмотрим».