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13 минут назад

Майлз Теллер: «Мы говорили с Томом Крузом о фильме «Топ Ган 3»

Inc-News

Кассовый успех картины «Топ Ган: Мэверик» заставил авторов призадуматься о её продолжении, но все ждут решения главной звезды проекта - Тома Круза.

Теллер: «Мы говорили с Крузом о фильме «Топ Ган 3»
Фото: Inc-NewsInc-News

К этому дню «Топ Ган: Мэверик», сиквел картины 1986-го года, заработал в прокате $586 миллионов. При бюджете в $140 миллионов – это попадание в десятку. И, естественно, что создатели нынешней картины уже хотят повторить этот успех, сделав из истории о пилоте Пите «Мэверике» Митчелле триквел.

Исполнитель роли Брэдли Брэдшоу во второй части Майлз Теллер рассказал EW, что разговаривал на эту тему с Томом Крузом (Митчелл) и такую идею нельзя исключать.

«Это было бы отлично, но все зависит от Тома»,

- сообщил 35-летний актер.

«Все зависит от него. Мы несколько раз говорили об этом. Так что посмотрим».

Теллер назвал работу с Крузом над фильмом «безумным путешествием», которое до сих пор продолжается.

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