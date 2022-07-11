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45 минут назад

Звезда нового «Бэтмена» Роберт Паттинсон получил роль в южнокорейском фильме

Слово и Дело

Знаменитый голливудский актер Роберт Паттинсон снимется в новом фильме южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, который прославился на весь мир картиной «Паразиты». Об этом сообщил портал Super.ru.

Роберт Паттинсон получил роль в южнокорейском фильме
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Новая лента Чжун Хо будет экранизацией фантастического романа «Микки-7». Сюжет разворачивается в будущем, где колонизацией и изучением еще неизведанных планет занимаются люди вместе с особыми клонами. Главным героем истории станет клон, получивший имя Микки-7. Во время одной из экспедиций он бесследно исчезает.

На главную роль утвердили Паттинсона. Также в фильме будут играть Марк Руффало и Наоми Эки. О начале съемок картины и дате премьеры пока не сообщается.

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