Роберт Паттинсон получил роль в южнокорейском фильме

Знаменитый голливудский актер Роберт Паттинсон снимется в новом фильме южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, который прославился на весь мир картиной «Паразиты». Об этом сообщил портал Super.ru.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Новая лента Чжун Хо будет экранизацией фантастического романа «Микки-7». Сюжет разворачивается в будущем, где колонизацией и изучением еще неизведанных планет занимаются люди вместе с особыми клонами. Главным героем истории станет клон, получивший имя Микки-7. Во время одной из экспедиций он бесследно исчезает.