Джонни Депп выпустит песню о суде против Эмбер Херд

Американский актер Джонни Депп собирается выпустить песню, посвященную судебному разбирательству против его бывшей супруги Эмбер Херд. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что песни актера выйдут под названиями This is a Song for Miss Hedy Lamarr и Sad Motherfuckin' Parade.