Как сложились жизни актрис из сериала «Отчаянные домохозяйки»

В 2004 году на американском телевидении стартовал сериал «Отчаянные домохозяйки», который рассказывал о жизни нескольких подруг из предместья несуществующего на самом деле городка Фэйрвью. Сьюзен, Габи, Бри, Линетт и другие жительницы улицы Вистерия-Лейн абсолютно разные, но что-то общее у них все же было — непростая судьба, которую они пытались скрыть за фасадами своих образцовых домов.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Актрисы, сыгравшие главных героинь в успешном проекте, на самом деле тоже не могут похвастаться безоблачной жизнью. Все они, так или иначе, перенесли такое, что не пожелаешь и врагу. Звезды «Отчаянных домохозяек» показали нам, что в любой момент идеальная жизнь может пойти прахом.

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Фелисити Хаффман — Линетт

Жена Тома Скаво, сколько бы лет ни прошло с момента финала сериала, по-прежнему вызывает у поклонниц истории сочувствие. Перспективный работник, Линетт была вынуждена постоянно сидеть дома, вести хозяйство и растить многочисленных детей. В одном из сезонов ситуация в семье Скаво дошла до абсурда, но под конец Линетт и Тому удалось решить все свои проблемы и начать новую жизнь в большом городе.

Актриса Фелисити Хаффман долгое время после финала «Отчаянных домохозяек» не была замечена в каких-либо скандалах. Отношение к звезде изменилось, когда та погорела на взятке. Исполнительница роли Линетт решила позаботиться о том, чтобы ее дочь обязательно приняли в колледж. Ради этого Хаффман распрощалась с 15 000 долларов.

Инициатором скандала стали родители остальных претендентов в престижное учебное заведение. Примечательно, что изобретательная Фелисити позаботилась не только о своем чаде. Актриса помогала покупать проходной балл и другим будущим студентам. В итоге знаменитость осудили, избрав для нее меру пресечения свободы в виде двухнедельного тюремного заключения, а также оштрафовали на 30 тысяч долларов. В довесок Хаффман назначали 250 часов исправительных работ в течение года.

Марсия Кросс — Бри

Миссис Ван де Капп в «Отчаянных домохозяйках» была образцовой женой, мамой и подругой. Лучшие приемы на Вистерии-Лейн устраивала Бри. Она же помогала остальным персонажам сериала прятать трупы, обводить мужей вокруг пальца и так далее. Эта героиня была безусловной любимицей публики.

Можно представить шок поклонников Марсии Кросс, когда всплыла правда о ее смертельном диагнозе. Рак прямой кишки — вот с чем довелось столкнуться исполнительнице роли рыжеволосой красотки Бри. К слову, свою шевелюру во время лечения Марсия потеряла, став почти лысой. Примечательно, что звезда лично поведала миру правду о своем состоянии.

Вообще, онкология стала проклятием семьи Кросс. От этого беспощадного недуга когда-то скончался первый муж звезды Ричард Джонсон. Нынешний возлюбленный Марсии Том Махони также столкнулся с раком, но сумел выйти в ремиссию. К счастью, сама Кросс тоже победила болезнь и сейчас полна сил.

Тери Хэтчер — Сьюзен

Кто точно не был фаворитом среди поклонников «Отчаянных домохозяек», так это героиня Тери Хэтчер. Сьюзи Майер растила дочь в одиночку и безуспешно пыталась построить отношения с разными мужчинами. Отталкивало зрителей постоянное нытье и периодическая хандра Сьюзен. Однако нельзя отрицать, что среди остальных жительниц Вистерия-Лейн Майер тоже обладала внутренней силой, помогающей ей идти вперед после каждого падения.

То же можно сказать и об актрисе Тери Хэтчер. Еще в пятилетнем возрасте будущая звезда стала жертвой педофила. Самое ужасное, что насильником был муж родной тети Тери. Она заговорила только в 35 лет. Уже в статусе довольно известной актрисы Хэтчер услышала об очередной истории с участием того самого педофила. Вот только на этот раз его жертва покончила собой. Тогда Тери решила наказать дядю. Она инициировала судебный процесс, разразился громкий скандал.

Хэтчер своего добилась, и ее родственник попал в тюрьму. Вот только сразу же после победы Тери оказалась в изоляции. От актрисы отвернулись друзья, ушел муж. Даже режиссеры начали разрывать контракты.

Ева Лонгория — Габи

Габриэль Солис была и остается одной из самых популярных героинь сериала «Отчаянные домохозяйки». Красавица с модельной внешностью, эта актриса идеально отыграла слегка высокомерную и самолюбивую супругу богатого банковского служащего. У Габи было все, о чем может мечтать женщина из американского предместья. И при этом героине постоянно чего-то не хватало. Только пережив развод с мужем и снова с ним сойдясь, а также родив двух детей, Солис поняла, что она уже вполне счастлива.

Габи при всей своей внешней рафинированности была очень сильным персонажем, который может горы свернуть при желании. Как показала жизнь, актриса Ева Лонгория сделана из того же теста. Ведь в какой-то момент звезда с головой окунулась в мир политики. Так, Ева поддерживала нынешнего президента Америки Джо Байдена на выборах и продвигала демократов-латиноамериканцев.

Николетт Шеридан — Иди

Каким бы отрицательным героем создатели «Отчаянных домохозяек» ни выставляли мисс Бритт, поклонники сериала были в восторге от прямолинейной и порой жестокой, но всегда честной красотки. Иди настолько понравилась людям, что в какой-то момент могла соперничать в популярности с главной четверкой сериала.

Героиня Николетт умерла от удара тока в пятом сезоне «Отчаянных домохозяек». Как в итоге выяснилось, актрису просто уволили из проекта. Якобы из-за проблем с бюджетом нужно было кого-то убирать из каста, вот выбор режиссера и пал на Шеридан. Однако по другой информации, Николетт просто всех достала: не хотела заучивать роль, игнорировала дедлайны и регулярно опаздывала на съемки. И это, не говоря уже о непрекращающихся ссорах с коллегами по сериалу. На ум сразу же приходит другая скандально известная актриса Шеннен Доэрти, чью героиню в сериале «Зачарованные» также убрали из-за неадекватного поведения.