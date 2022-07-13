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10 минут назад

Харрисону Форду – 80: самый известный искатель приключений отмечает юбилей

Мир24иещё 2

Легендарный голливудский актер Харрисон Форд отмечает 80-летие. Зрителей он покорил яркими ролями в кино, одна из самых знаковых – Индиана Джонс, передает «МИР 24».

Харрисон Форд отмечает юбилей
Фото: Мир24Мир24

Четырехкратный обладатель премии «Золотой глобус» родился в 1942 году в Чикаго. Актерскую карьеру Форд начал во время учебы, снимаясь в небольших эпизодах.

В 1970-х годах его заметил режиссер Джордж Лукас. Он пригласил Форда на съемки картины «Американские граффити», а затем на роль капитана Хана Соло в «Звездных войнах». После этого список его ролей пополнила роль искателя сокровищ Индианы Джонса.

В общей сложности актер исполнил роли в более чем 60 фильмах и сериалах.

Актеры,Харрисон Форд,Джордж Лукас,
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