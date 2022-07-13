Харрисон Форд отмечает юбилей

Легендарный голливудский актер Харрисон Форд отмечает 80-летие. Зрителей он покорил яркими ролями в кино, одна из самых знаковых – Индиана Джонс, передает «МИР 24».

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Четырехкратный обладатель премии «Золотой глобус» родился в 1942 году в Чикаго. Актерскую карьеру Форд начал во время учебы, снимаясь в небольших эпизодах.

В 1970-х годах его заметил режиссер Джордж Лукас. Он пригласил Форда на съемки картины «Американские граффити», а затем на роль капитана Хана Соло в «Звездных войнах». После этого список его ролей пополнила роль искателя сокровищ Индианы Джонса.