Гослинг мечтает сыграть Призрачного гонщика в фильмах Marvel

По словам приятеля актёра, продюсера Джоша Горовица, мифический каскадёр-мотогонщик давно привлекает звезду «Ла-Ла Ленда». Райан Гослинг выразил желание присоединиться к киновселенной Marvel в образе одного из супергероев. Об этом рассказал в Twitter продюсер Джош Горовиц.
По его словам, ролью мечты для Гослинга стал Призрачный гонщик Джонни Блейз, мотоциклист-каскадёр, которого сыграл в одноимённом фильме 2007-го года Николас Кейдж. «Райан и я говорили вчера о слухах вокруг фильма «Нова», и он мне сказал, что всё это неправда», - пояснил Горовиц, имея в виду появившуюся информацию о том, что Гослинг связан с новым проектом Marvel, который студия сейчас активно продвигает.
«НО сегодня утром Райан сообщил мне, что единственный супергерой, кого он хочет сыграть… ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
Как известно, Гослинг – разноплановый актёр. Например, в 2017-м году он исполнил главную роль, Блейд-раннера Кея, в фантастическом боевике «Бегущий по лезвию 2049». Сейчас же он занят на съёмках комедийной мелодрамы «Барби» в роли куклы Кена. Так что, его возможное утверждение на роль Призрачного гонщика полностью зависит от Marvel Studios и её главы Кевина Файги.