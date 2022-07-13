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42 минуты назад

Райан Гослинг мечтает сыграть Призрачного гонщика в фильмах Marvel

Inc-News

По словам приятеля актёра, продюсера Джоша Горовица, мифический каскадёр-мотогонщик давно привлекает звезду «Ла-Ла Ленда». Райан Гослинг выразил желание присоединиться к киновселенной Marvel в образе одного из супергероев. Об этом рассказал в Twitter продюсер Джош Горовиц.

Гослинг мечтает сыграть Призрачного гонщика в фильмах Marvel
Фото: Inc-NewsInc-News

По его словам, ролью мечты для Гослинга стал Призрачный гонщик Джонни Блейз, мотоциклист-каскадёр, которого сыграл в одноимённом фильме 2007-го года Николас Кейдж. «Райан и я говорили вчера о слухах вокруг фильма «Нова», и он мне сказал, что всё это неправда», - пояснил Горовиц, имея в виду появившуюся информацию о том, что Гослинг связан с новым проектом Marvel, который студия сейчас активно продвигает.

«НО сегодня утром Райан сообщил мне, что единственный супергерой, кого он хочет сыграть… ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».

Как известно, Гослинг – разноплановый актёр. Например, в 2017-м году он исполнил главную роль, Блейд-раннера Кея, в фантастическом боевике «Бегущий по лезвию 2049». Сейчас же он занят на съёмках комедийной мелодрамы «Барби» в роли куклы Кена. Так что, его возможное утверждение на роль Призрачного гонщика полностью зависит от Marvel Studios и её главы Кевина Файги.

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