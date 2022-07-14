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3 часа назад

Ольга Прокофьева стала народной артисткой России

Inc-News

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» была отмечена за свою долгую и успешную карьеру.

Ольга Прокофьева стала народной артисткой России
Фото: Inc-NewsInc-News

Актриса московского Театра имени Маяковского Ольга Прокофьева удостоилась звания народной артистки Российской Федерации.

В родном театре, где актриса служит многие годы, 59-летнюю звезду от души поздравили коллеги и друзья.

На счету Ольги Прокофьевой огромное число сыгранных на сцене ролей. Не меньше впечатляет и ее фильмография, насчитывающая десятки работ.

Но наибольшую популярность актрисе принесли такие проекты, как «Московские каникулы», «Дети Арбата», «Пончик Люса» и, конечно же, «Моя прекрасная няня», где она сыграла неподражаемую Жанну Аркадьевну.

Актеры,Ольга Прокофьева,
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