Ольга Прокофьева стала народной артисткой России

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» была отмечена за свою долгую и успешную карьеру.

Актриса московского Театра имени Маяковского Ольга Прокофьева удостоилась звания народной артистки Российской Федерации.

В родном театре, где актриса служит многие годы, 59-летнюю звезду от души поздравили коллеги и друзья.

На счету Ольги Прокофьевой огромное число сыгранных на сцене ролей. Не меньше впечатляет и ее фильмография, насчитывающая десятки работ.