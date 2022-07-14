Ольга Прокофьева стала народной артисткой России

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» была отмечена за свою долгую и успешную карьеру.
Актриса московского Театра имени Маяковского Ольга Прокофьева удостоилась звания народной артистки Российской Федерации.
В родном театре, где актриса служит многие годы, 59-летнюю звезду от души поздравили коллеги и друзья.
На счету Ольги Прокофьевой огромное число сыгранных на сцене ролей. Не меньше впечатляет и ее фильмография, насчитывающая десятки работ.
Но наибольшую популярность актрисе принесли такие проекты, как «Московские каникулы», «Дети Арбата», «Пончик Люса» и, конечно же, «Моя прекрасная няня», где она сыграла неподражаемую Жанну Аркадьевну.