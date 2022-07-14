Безруков высказал свое мнение о продолжении «Бригады»

Многие зрители по сегодняшний день с удовольствием пересматривают сериал “Бригада”, который появился на экранах в 2002 году.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Актер Сергей Безруков, который играл в этом сериале роль Саши Белого, в своих социальных сетях выложил фотографию, на которой предстал в легендарном образе. Зачесанные назад волосы, черные очки и строгий пиджак напомнили образ всеми любимого героя.

Этим снимком актер решил прокомментировать новость о том, что планируются съемки продолжения легендарной «Бригады».

«Стоит зачесать волосы назад и сразу знакомый образ. Никого не напоминает? Но продолжение снимать не стоит, а то можно испортить впечатление от 15 серий»,