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34 минуты назад

Сергей Безруков высказал свое мнение о продолжении «Бригады»

FBM.ru

Многие зрители по сегодняшний день с удовольствием пересматривают сериал “Бригада”, который появился на экранах в 2002 году.

Безруков высказал свое мнение о продолжении «Бригады»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Актер Сергей Безруков, который играл в этом сериале роль Саши Белого, в своих социальных сетях выложил фотографию, на которой предстал в легендарном образе. Зачесанные назад волосы, черные очки и строгий пиджак напомнили образ всеми любимого героя.

Этим снимком актер решил прокомментировать новость о том, что планируются съемки продолжения легендарной «Бригады».

«Стоит зачесать волосы назад и сразу знакомый образ. Никого не напоминает? Но продолжение снимать не стоит, а то можно испортить впечатление от 15 серий»,

– пишет Безруков.

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