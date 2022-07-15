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6 минут назад

Роберт Дауни-младший разместил оставшегося без денег Арми Хаммера у себя дома

Lenta.ruиещё 2

57-летний американский актер Роберт Дауни-младший разместил своего коллегу Арми Хаммера, оставшегося без денег и работы из-за обвинений в каннибализме, и его семью в своем доме. Об этом пишет Vanity Fair.

Оставшийся без денег Хаммер поселился у Дауни-младшего
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сообщается, что теперь «отмененный» артист проживает в особняке звезды «Железного человека» в Малибу вместе со своей супругой и детьми. В прошлом году оскандалившийся актер провел девять месяцев в реабилитационном центре, расходы на лечение в котором также взял на себя Дауни-младший.

Помимо этого, по информации инсайдера, Роберт Дауни-младший пообещал оказывать финансовую поддержку Арми Хаммеру и его близким до тех пор, пока он не встанет на ноги.

В начале июля стало известно, что обвиненный в каннибализме актер устроился продавцом таймшеров на Каймановых островах из-за нехватки средств на существование.

В январе 2021 года в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позднее еще несколько бывших возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении. Модель Пейдж Лоренце рассказала, что однажды он вырезал ножом букву «А» на ее лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, Хаммер просил ее удалить ребра, чтобы он смог их съесть.

Спустя два месяца после упомянутых событий артиста также обвинили в изнасиловании.

Весной этого года стало известно о намерении платформы Discovery+ снять сериал про Хаммера и его семью, упомянув скандалы, в которые попадали актер и его родственники.

Актеры,Железный человек,Роберт Дауни-младший,
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