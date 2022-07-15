Козловский и Асмус отыграли интимную сцену на кладбище

Светский показ сериала «Люся» прошел 12 июля в московском кинотеатре «Художественный». Главные роли в кинокартине исполнили Данила Козловский и Кристина Асмус, которым пришлось отыгрывать несколько постельных сцен.
В частности, для одной из них было выбрано нетипичное место — кладбище. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что Козловский для исполнения роли не постеснялся и оголил одну из своих частей тела.
Режиссером сериала выступил Иван Твардовский. Сценаристами стали Петр Внуков и Сергей Панасенков. Кроме Козловского и Асмус, в «Люсе» также снялись Дарья Савельева, Иван Макаревич, Максим Виторган, Григорий Верник и многие другие.
Показ сериала в онлайн-кинотеатре PREMIER стартовал 14 июля. Подписчикам сервиса пока что доступны лишь две серии.