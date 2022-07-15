Звезда "Игры престолов" стала мамой второй раз

Обычно Софи Тернер старается скрывать семейную жизнь с Джо Джонасом, но в этом году она рассказала о своей беременности. Об этом сообщает Grazia.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

«Для меня это смысл жизни — воспитывать следующее поколение. Самое замечательное в жизни — это видеть, как моя дочь становится все сильнее и сильнее. Мы так рады расширению нашей семьи. Это лучшее благословение на свете».

В ночь с 14 на 15 июля в СМИ появилась информация о том, что Софи и Джо стали родителями во второй раз. В семье знаменитостей появилась еще одна девочка.

«Джо и Софи рады объявить о появлении на свет их малышки», — говорится в официальном объявлении.

Правда, имя ребенка родители пока не раскрыли. А поклонники уже во всю ждут первых кадров с дочерью Джо и Софи в блогах звезд и поздравляют их с радостной новостью.

«Мы так рады за вас!», «Нет ничего лучше, чем дети», «Какая замечательная новость», «Слегка удивлен, что Софи родила через два месяца после того, как все узнали о ее беременности», «Софи и Джо — прекрасная пара и замечательные родители», — пишут интернет-пользователи. Они искренне желают маме и малышу здоровья.