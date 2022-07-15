Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

Джулианна Мур возглавит жюри Венецианского кионфестиваля

Газета.Ruиещё 1

Американская актриса Джулианна Мур возглавит международное жюри Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает Deadline.

Джулианна Мур возглавит жюри Венецианского кионфестиваля
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В жюри к ней присоединятся аргентинский режиссер Мариано Кон, итальянский режиссер Леонардо ди Констанцо, испанский режиссер Родриго Сорогоен, французская кинематографистка Одри Диван, иранская актриса Лейла Хатами, японский писатель Кадзуо Исигуро. 79-й Международный Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября.

Ранее сообщалось, что руководство Международного кинофестиваля в Карловых Варах (Чехия) отказалось отменять показ российского фильма "Капитан Волконогов бежал".

Актеры,Лейла Хатами,Мариано Кон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители