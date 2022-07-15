Джулианна Мур возглавит жюри Венецианского кионфестиваля

Американская актриса Джулианна Мур возглавит международное жюри Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает Deadline.

В жюри к ней присоединятся аргентинский режиссер Мариано Кон, итальянский режиссер Леонардо ди Констанцо, испанский режиссер Родриго Сорогоен, французская кинематографистка Одри Диван, иранская актриса Лейла Хатами, японский писатель Кадзуо Исигуро. 79-й Международный Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября.