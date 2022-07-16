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3 часа назад

Артисты «Ленкома» раскритиковали Захарову и заступились за Варшавера

Слово и Делоиещё 1

Труппа государственного драматического театра «Ленком Марка Захарова» заступилась за директора учреждения Марка Варшавера в громком конфликте с актрисой Александрой Захаровой. Ранее артистка заявила, что он недостоин этой должности.

Артисты «Ленкома» раскритиковали Захарову и заступились за Варшавера
Фото:  Слово и Дело Слово и Дело

Актер Александр Збруев, прослуживший в театре 60 лет, отметил, что Варшавер достойно справляется со своими должностными обязанностями. Он заявил, что конфликт руководителя с Захаровой является бессмысленным.

«Никого не оставляет в беде, всегда придет на помощь, и творческая жизнь у нас не останавливается: те, кто не работал при Захарове много лет или выходил только в массовых сценах, сегодня много играют и имеют возможность проявить себя», — высказался артист для «МК».

Заступиться за Варшавера поспешила и Анна Якунина. Она указала, что из-за Захаровой «Ленком» буквально утонул в скандалах.

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