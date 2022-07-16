Артисты «Ленкома» раскритиковали Захарову и заступились за Варшавера

Труппа государственного драматического театра «Ленком Марка Захарова» заступилась за директора учреждения Марка Варшавера в громком конфликте с актрисой Александрой Захаровой. Ранее артистка заявила, что он недостоин этой должности.
Актер Александр Збруев, прослуживший в театре 60 лет, отметил, что Варшавер достойно справляется со своими должностными обязанностями. Он заявил, что конфликт руководителя с Захаровой является бессмысленным.
«Никого не оставляет в беде, всегда придет на помощь, и творческая жизнь у нас не останавливается: те, кто не работал при Захарове много лет или выходил только в массовых сценах, сегодня много играют и имеют возможность проявить себя», — высказался артист для «МК».
Заступиться за Варшавера поспешила и Анна Якунина. Она указала, что из-за Захаровой «Ленком» буквально утонул в скандалах.