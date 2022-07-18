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59 минут назад

Крис Эванс рассказал, что всерьёз сосредоточен на поиске жены

Mainstyle

Крис Эванс откровенно рассказал о планах на будущее и признался, что он всерьёз сосредоточен на поиске партнёра, с которым он намерен провести всю свою жизнь. Сейчас кумир миллионов снимается в предстоящем фильме Netflix — «Серый человек», где актёр играет наемного убийцу, одержимого идеей выследить свою цель в лице Райана Гослинга. Как оказалось, звезде Голливуда бывает очень сложно найти искреннюю и неподдельную любовь.

Крис Эванс заявил, что всерьез сосредоточен на поиске жены
Фото: MainstyleMainstyle

«Послушайте, я люблю то, что я делаю. Это здорово, я вкладываю в это всего себя. Но с точки зрения личной жизни даже эта индустрия полна сомнений, колебаний в том, что касается попыток найти кого-то, кому ты действительно можешь отдать всего себя»,

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— сказал Эванс.

Последней девушкой, которая покорила сердце завидного холостяка была его коллега и актриса — Дженни Слейт. Бывшие возлюбленные познакомилась на съёмках фильма 2017 года «Одарённые», но в итоге рассталась в марте 2018 года. «Крис нейтрально относится к Дженни Слейт и не испытывает к ней никаких плохих чувств. Он счастлив за неё», — сообщил источник Us Weekly в то время.

Дженни Слейт и Крис Эванс прибывают на премьеру фильма Fox Searchlight Pictures «Одарённая» 4 апреля 2017 года в Лос-Анджелесе, Калифорния

Его бывшая также не могла не сказать о нём ничего плохого, она дала откровенный комментарий о ее отношениях с Капитаном Америкой в интервью изданию Vulture в апреле 2018 года.

«Нас объединяет не только то, что мы оба из Массачусетса, что было так приятно, но и тот факт, что Крис один из самых добрых людей, которых я когда-либо встречала, до такой степени, что иногда я смотрела на него, и это разбивало мне сердце. С ним просто замечательно находиться рядом. Его сердце, наверное, золотого цвета, если бы вы могли его нарисовать»,

— сказала она в то время.

Джессика Бил и Крис Эванс во время вечеринки в честь Хэллоуина «Техасская резня бензопилой» в отеле Mondrian в баре Sky в отеле Mondrian в Западном Голливуде, Калифорния, США

Крис Эванс и актриса Ариэль Кеббел позируют на ежегодной вечеринке по случаю дня рождения Криса Эванса и Эрика Подуолла в Wallop Lounge в одиннадцать 30 июня 2007 года в Западном Голливуде, Калифорния

Эванс также был замечен с Джессикой Биль и Минкой Келли, а совсем недавно ходили слухи о его отношениях с Селеной Гомес и звездой сериала «Монахиня-воин» Альбой Баптистой. Надеемся, что Капитан Америка найдёт наконец-то своё счастье и порадует нас свадебными фотографиями со своей невестой в ближайшее время!

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