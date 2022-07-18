Звезда «Мухтара» рассказал о проклятии одной роли

Александру Носику с рождения было предназначено сниматься в кино, хотя сам он долго мечтал о работе в экономической сфере. Сейчас за плечами у артиста много ролей, однако зрители больше всего помнят его по образу Артема Колосова из «Мухтара».

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Будущий артист появился в семье актеров Валерия Носика (Отто Фукин из «Большой перемены») и Марии Стерниковой. Даже когда родители Александра развелись, он был окружен творческими людьми — мама Носика повторно вышла замуж за Алексея Кудиновича, получившего впоследствии звание народного артиста РФ.

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Валерий Носик был известным советским актером, хотя в кино ему доставались по большей части эпизодические роли. Александр гордился отцом, и с годами это чувство никуда не ушло. Вот что артист сейчас говорит про своего прославленного родителя:

«Отец стал героем эпизода. Но потрясающим. Заслужил поистине всенародную любовь. Это очень приятно. Сколько живу и нахожусь в профессии, каждый раз слышу слова любви, обращенные к творчеству отца, его таланту и профессионализму. Это здорово. Так что актерскую стезю он прошел в объятиях зрительской и режиссерской любви. На самом деле в кино его роли гораздо разнообразнее, а в театре он играл и главные роли, и трагические, и драматические — это было замечательно».

Несмотря на обилие актеров в семье, сам Александр после школы грезил экономическим вузом. Однако в Плехановском институте ему не повезло, из-за проваленных экзаменов Носику пришлось спешно искать другое место для дальнейшей учебы, лишь бы не попасть в армию. Так Александр оказался на заочном отделении финансово-экономического техникума. Правда, спустя несколько месяцев Носика все равно призвали на службу. Впрочем, артист в итоге не пожалел о годах, проведенных в армии.

По возвращении Александру предстояло принять решение о своей дальнейшей судьбе. Тогда на выбор звезды повлиял Валерий Носик. Он видел в сыне задатки неплохого актера, а потому настоятельно советовал наследнику обязательно попробовать свои силы в этой сфере. И Александр действительно подал документы в Щукинское театральное училище. Там его приняли с первой попытки.

Особую роль в карьере Носика в итоге сыграл проект «Мухтар», хотя до съемок в этом сериале артист успел засветиться в других, не менее известных лентах: «Каменская», «Спецназ» и так далее. Но именно образ Артема Колосова принес Александру узнаваемость и народную любовь. К сожалению, как это часто бывает в актерской среде, Носик стал заложником одного амплуа.

«Действительно, эта роль прикрепилась ко мне. И было обидно, что не допускают до проб или вовсе не останавливают выбор на мне, но понять это можно. Когда одного актера довольно много в определенном образе, совершенно естественно, если его начинают воспринимать как актера того самого сериала. Как актеру мне было обидно, но с точки зрения индустрии это вполне закономерно»,

— признался артист.

Александр не унывает. В проекты его все же приглашают. Так, на НТВ выходит новый сериал с участием звезды. Правда, Носику опять пришлось воплотить образ силовика. Также актер играет в театре и дает мастер-классы начинающим коллегам по цеху. В общем, профессиональная жизнь Александра точно не стоит на паузе.

Что касается личного фронта, то с ним у Носика всегда все было непросто. На протяжении последних нескольких лет в СМИ периодически пишут о его любовных похождениях. Первой женой Александра стала юрист Ольга фон Зингер. С ней актер расстался из-за вспыхнувшего чувства к певице Анастасии Крайновой. Что интересно, обе женщины в итоге подружились, а сам Носик снова влюбился и ушел к другой девушке. Сейчас он счастлив в отношениях, но старается не распространяться о личном.

В прошлом году Александру исполнилось 50 лет, и для многих людей этой важная веха. В случае звезды «Мухтара» все иначе. Носик признался, что в чем-то он стал другим, но не особо. На будущее таких уж глобальных планов Александр не строит, хотя и подумывает о работе режиссера.

«Да, полтинник стукнул, но изменений особо не заметил. Возможно, я стал чуть мудрее и спокойнее смотреть на жизнь, точнее расставлять приоритеты. Чуть больше стал позволять себе любить то, что хочу любить, и не любить то, что не хочу. Просто осознаю, что жизнь коротка и она должна быть замечательной, честной, гармоничной. Внутри должно быть ощущение счастья. Все, что мешает этому ощущению и заставляет быть не собой, неправильно»,