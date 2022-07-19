Советские актеры, получившие роли “по блату”

Они прославились благодаря нужным знакомствам и родственным связам.

Фото: New Magazine New Magazine

Ирина Алферова

Георгий Юнгвальд-Хилькевич изначально планировал взять на роль Констанции Бонасье Евгению Симонову. Режиссер считал, что у нее был тот самый французский шарм. Но руководство Госкино заявило, что именно Алферова должна играть роль Констанции. Причем вопрос стоял ребром: “или играет Алферова – или никакого фильма не будет”. Как бы не противился режиссер, ему буквально навязали Алферову.

Елена Проклова

Ее дед работал помощником режиссера и часто брал внучку на работу. В кастинге на роль главной героини к фильму “Звонят, откройте дверь” участвовало 11 тысяч девочек. Но пока шли пробы, Лена успела выучить роль и по счастливой случайности на нее обратил внимание режиссер кинокартины – Александр Митта. В итоге Проклова удачно прошла пробы и получила роль в фильме.

Егор Дружинин

Его отец, Владислав Дружинин, был хореографом Театра имени Ермоловой, хорошо знал Владимира Аленикова, режиссёра фильма “Приключений Петрова и Васечкина”. Когда отец Егора узнал, что его приятель ищет мальчишку на главную роль в своем фильме, он предложил обратить внимание на своего сына.

Анастасия Вознесенская

Анастасия Вознесенская, сыгравшая директора рынка в фильме Эльдара Рязанова “Гараж”, получила эту роль благодаря своему мужу Андрею Мягкову. Якобы Мягков ненавязчиво намекнул Эльдару Рязанову о своих притязаниях на роль в фильме “Гараж” для своей жены, и в итоге его супруга оказалась на съемочной площадке.

Виктор Проскурин