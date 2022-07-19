Знаменитые актеры с дефектами внешности

Некоторые люди уверены, что внешность актеров должна быть идеальной, ведь они часто появляются на экранах, а лицо — их способ заработка. Однако на самом деле некоторые актеры имеют дефекты во внешности, которые смогли превратить в свою изюминку и использовать их в собственную пользу. О том, кто из актеров открыто показывает свои дефекты и не стесняется этого — в материале “Рамблера”.

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Мария Порошина

Знаменитая российская актриса имеет незначительный дефект во внешности, который не заметен зрителям. За годы карьеры она научилась вставать к камере нужной стороной, чтобы не было видно изъяна. На самом деле, у актрисы есть небольшое косоглазие. В юности она пыталась вылечить болезнь, но у нее это не получилось. Она также рассказывает, что косоглазие становится заметно ближе к концу дня от усталости и стресса.

Хоакин Феникс

Актер, который прославился своей игрой в фильме “Джокер”, имеет дефект во внешности, который отсылает его к этому герою. У Хоакина Феникса есть шрам над губой, и он даже отрастил усы, чтобы его не было заметно. Однако в некоторых фильмах его отчетливо видно на экране.

Шрам актера у него с рождения. Когда он еще был в утробе матери, произошла аномалия, из-за чего у него появилась заячья губа (расщепление неба). Однако ему провели операцию, но остался шрам. С ним актер ходит до сих пор и не стесняется этого, а некоторые девушки уверены, что он выглядит брутально и придает шарм актеру.

Натали Дормер