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3 часа назад

Сталлоне потребовал права на Рокки Бальбоа

Мария Каткова

Актер Сильвестр Сталлоне потребовал отдать ему авторские права на Рокки Бальбоа. Об этом сообщает Deadline.

Сталлоне был сценаристом, а также сыграл популярного персонажа в фильме 1976 года. Однако у него нет никаких авторских прав. Сам он признается, что эта тем для него болезненна. Все права принадлежат продюсеру картины Ирвину Уинклеру.

"Права на Рокки принадлежат Уинклеру на протяжении 47 лет. И теперь я бы хотел получить хотя бы то, что осталось от персонажа перед тем, как ты передашь это своим детям. Я считаю, это было бы справедливым жестом", — написал Сталлоне в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что звезда "Игры престолов" появится в приквеле "Голодных игр".

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