Сталлоне потребовал права на Рокки Бальбоа

"Права на Рокки принадлежат Уинклеру на протяжении 47 лет. И теперь я бы хотел получить хотя бы то, что осталось от персонажа перед тем, как ты передашь это своим детям. Я считаю, это было бы справедливым жестом", — написал Сталлоне в своих социальных сетях.