Роль в «Топ Ган: Мэверик» принесет Крузу более $100 млн

Американский актер Том Круз получит более 100 миллионов долларов за роль в фильме «Топ Ган: Мэверик». Это в пять раз больше стандартного гонорара в Голливуде.

Как пишет Variety, Круз придерживается необычной стратегии заработка: его фиксированный гонорар составляет от 12 до 14 миллионов долларов, но актер просит процент с проката фильма, который и приносит большие суммы. Для сравнения Дуэйн Скала Джонсон заработал 22,5 миллиона долларов за участие в фильме «Черный Адам», Крис Хемсворт из-за «Тайлер Рейка — 2» стал богаче на 20 миллионов долларов.