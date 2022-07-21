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59 минут назад

Роль в «Топ Ган: Мэверик» принесет Тому Крузу более 100 млн долларов

Слово и Дело

Американский актер Том Круз получит более 100 миллионов долларов за роль в фильме «Топ Ган: Мэверик». Это в пять раз больше стандартного гонорара в Голливуде.

Роль в «Топ Ган: Мэверик» принесет Крузу более $100 млн
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Как пишет Variety, Круз придерживается необычной стратегии заработка: его фиксированный гонорар составляет от 12 до 14 миллионов долларов, но актер просит процент с проката фильма, который и приносит большие суммы. Для сравнения Дуэйн Скала Джонсон заработал 22,5 миллиона долларов за участие в фильме «Черный Адам», Крис Хемсворт из-за «Тайлер Рейка — 2» стал богаче на 20 миллионов долларов.

Актеры,Том Круз,Крис Хемсворт,
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