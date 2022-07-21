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1 час назад

Темнокожая певица сыграет Белль в "Красавице и Чудовище"

Газета.Ruиещё 1

Американская певица H.E.R. представит принцессу Белль в грядущем фильме ABC "Красавица и Чудовище". Об этом сообщает People.

Темнокожая певица сыграет Белль в "Красавице и Чудовище"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пятикратная обладательница премии "Грэмми" призналась, что всегда хотела сыграть диснеевскую принцессу. "Не могу поверить, что мне довелось стать частью наследия "Красавицы и Чудовища". Мир увидит темнокожую и филиппинскую красавицу", - поделилась H.E.R. (настоящее имя - Габриэлла Уилсон).

Режиссер проекта Джон М. Чу (Иллюзия обмана 2) отметил, что певица идеально подходит на роль Белль. "С ее очевидным экстраординарным талантом и сценическим обаянием H.E.R. является идеальным воплощением нашей Красавицы", - отметил он.

Ремейк оригинального фильма повторяет структуру бродвейского мюзикла 2005 года, удостоенного премии "Тони". Мультфильм "Красавица и чудовище" вышел в 1991 году. В 1946 году произведение впервые было адаптировано как фильм.

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