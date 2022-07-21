8 малоизвестных фактов об Александре Абдулове

Александр Абдулов пользовался всенародной любовью. Театральные роли были до страшного правдоподобные. Фильмы с его участием становились культовыми. Давайте узнаем малоизвестные факты из жизни артиста.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Мог сниматься в пяти картинах одновременно

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Работоспособность Александра Абдулова была настолько высокой, что актер мог сниматься одновременно в пяти картинах. Во время работы над фильмом «Чародеи» Абдулов появлялся на съемочной площадке только ночью, так как участвовал еще в четырех проектах. Чтобы отснять дневные сцены, привлекался дублер.

Занимательно, что центральное телевидение отказалось утверждать Абдулова на главную роль Ивана Пухова из-за его романа с американкой, которую КГБ считало шпионкой. На место Абдулова навязали актера Сергея Проханова. Режиссер Константин Бромберг был крайне этим недоволен и сказал снимать Проханова со спины, продолжая добиваться на эту роль Абдулова. Так, в фильме есть кадры героя Ивана со спины в исполнении Проханова, а дальше везде играет Абдулов.

Поставил под угрозу безопасность Азербайджана

Александр Абдулов был не только актером, но и кинорежиссером. В 2000 году он снял свой первый мюзикл «Бременские Музыканты». Съемки проходили в Азербайджане. Для реалистичности кадра Абдулов попросил президента Гейдара Алиева привлечь 20-30 тысяч солдат и танки. Казалось, что в фильме снимается весь Азербайджан.

Позже Абдулов шутил, что в день съемок парада у Короля безопасность страны была поставлена под угрозу, так как вся ее армия находилась на съемках фильма.

Напугал американцев

Российская и американская театральные школы отличаются степенью погружения в образ и самоотдачи артистов. «Ленком» прибыл на гастроли в США со спектаклем «Юнона» и «Авось». Абдулов играл в нем сразу три роли. Образ еретика получился настолько безумным, что американцы всерьез усомнились в психическом здоровье Абдулова. В одной из сцен актер жонглировал горящими факелами. Американцы боялись, что Абдулов может кинуть огонь в зрительский зал или поджечь театр. Всей труппе пришлось убеждать их, что актер действительно в образе и такое произойти не может.

Шутил с сотрудниками из органов безопасности

Александр Абдулов долго считался невыездным из-за романа с американкой и не сданного экзамена по истории КПСС. Но популярность артиста стала такой большой, что западный зритель не посещал советские постановки без участия Абдулова. Поэтому актеру разрешили выезд из страны, но в сопровождении шести сотрудников КГБ.

В гостинице отеля в Париже Абдулов на полном серьезе спросил у одного из своих охранников: «Вы не подскажете, как будет по-французски: «Я прошу политического убежища?» Сотрудник органов безопасности шутку не понял и твердо ответил: «Я тебе дома переведу».

Был долгое время предан первой любви

Александр Абдулов начал пользоваться популярностью среди девушек с раннего возраста. Увлекающийся спортом и музыкой, харизматичный и статный, он часто находил в своих карманах признания в симпатии. Но Абдулов был верен своей первой любви к однокласснице Наташе. Молодые люди начали встречаться с 14 лет. А перед экзаменами в 10 классе Александр позвал девушку замуж. Но Наталья не приняла предложение руки и сердца и отказалась уезжать из родного города Фергана вместе с Александром. Будущий актер поехал в Москву один поступать в ГИТИС, а Наталья вышла замуж за другого. На этом их отношения завершились.

Собирался стать депутатом

В начале 2000-х Александр Абдулов выставил свою кандидатуру в выборах главы городского округа Домодедово. Был зарегистрирован, как самовыдвиженец. Но в ходе выборов отказался от участия в политической гонке, не озвучивая причины. Возможно, Абдулов принял такое решение из-за уже прогрессирующей болезни.

Собирался покончить с жизнью из-за предательства

В студенческие годы Абдулов познакомился со студенткой медицинского института Татьяной и влюбился без памяти. Александр часто прогуливал занятия в ВУЗе, чтобы проводить время вместе с возлюбленной. Татьяна для него подделывала справки о болезни. Это продолжалось до тех пор, пока в институте не заметили, что на всех справках стоят печати роддома на Таганке. На комсомольском собрании был поднят вопрос об отчислении Абдулова, но на первый раз его все же решили простить.

Бурный роман едва не закончился трагедией. Абдулов узнал, что у возлюбленной есть другой парень. В полном отчаянии Александр вернулся в общежитие, закрылся в комнате и из-за предательства девушки поранил себя. Актера спас сосед и друг по общежитию. Почувствовав неладное, он выбил дверь комнаты, увидел Абдулова без сознания и вызвал скорую помощь.

Сам артист потом неоднократно говорил, что был дураком. Девушка Татьяна тоже так ничего и не узнала, уехав после свадьбы в другой город.

В оправдание девушки стоит отметить, что Абдулов не был ей верен. И другой парень у нее появился после того, как Татьяна узнала об изменах Александра.

Предчувствовал свою смерть

В августе 2007 года во время съемок новой картины у Абдулова обострилась язва желудка. Актер был немедленно доставлен в севастопольскую больницу и прооперирован. Последствием наркоза стали проблемы с сердцем. Александра отправили в Московский кардиоцентр имени Бакулева. Обследование в клинике выявило рак легких в четвертой неизлечимой стадии.

В сентябре Абдулов отправился в Израиль на консультацию в онкологическую клинику. Там ему поставили тот же диагноз. Как израильские, так и российские врачи пришли к единому мнению, что рак легких возник из-за многолетнего курения актера. Получив незначительное облегчение после лечения, Абдулов вернулся домой к семье и новорожденной дочке.

В ноябре у Александра Абдулова случилось несколько сердечных приступов. Каждый раз с сильными болями в области сердца актера доставляли в столичные клиники. В декабре Абдулов нашел в себе силы получить из рук президента орден «За заслуги перед Отечеством». А уже 3 января Абдулов скончался на 55-м году жизни.

Артист задолго до своей смерти знал, что его ждет, но до последнего верил, что вернется на театральную сцену и продолжит съемки в фильмах. Возможно, поэтому Абдулов часто отказывался от обследований и никак не пытался бросить курить.