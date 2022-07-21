Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+35° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
30 минут назад

Звезды сериала "Склифосовский", покинувшие этот мир

Катя Кобышева

Сериал "Склифосовский" прошел по российскому телевидению с большим успехом, снято уже девять сезонов. За это время в сериале успели сняться разные звезды отечественного кино, в том числе и в эпизодах. "Рамблер" вспоминает актеров, которые больше не сыграют.

Звезды сериала "Склифосовский", покинувшие этот мир
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Иван Рудаков

В сериале "Склифосовский" он исполнил второстепенную роль. Но зрители его помнят и по другим работам — сериалам "Ланцет" и "Цыпленок жареный". Иван Рудаков умер в 2022 году от последствий коронавирусной инфекции, ему было 43 года.

Дмитрий Гусев

Актера также знают по сериалам "Скорая помощь", "Кухня" и "Глухарь". В "Склифосовском" он появился в третьем сезоне и исполнил роль папы Коли. В 2021 году его тело нашли в машине, причиной смерти признали острую сердечную недостаточность. Актеру было 45 лет, он торопился поздравить жену с годовщиной свадьбы.

Николай Сморчков

Кадр из фильма "Сельский врач"

На его счету более 200 работ в кино, самые известные из которых — "Летят журавли", "Жестокий романс", "Верные друзья". В сериале "Склифосовский" он появился в первом сезоне в роли Мальцева. Умер в возрасте 90 лет от коронавирусной инфекции в 2021 году.

Татьяна Жукова-Киртбая

Актриса появилась в третьем сезоне "Склифосовского" и сыграла Евгению Николаевну Котову. Также ее можно увидеть в популярных сериалах "Братья по обмену", "Отель "Элеон", "Дылды". а фанаты советского кино наверняка помнят ее по эпизоду из фильма "Москва слезам не верит". Татьяна Жукова-Киртбая ушла из жизни в 2021 году в возрасте 81 года.

Владимир Чуприков

Кинокомпания "Русское"

Из-за внешнего сходства с Никитой Хрущевым актер исолнил его в девяти фильмах. В сериале "Склифосовский" он появился в образе пациента в четвертом сезоне. Актер скоропостижно скончался от остановки сердца на даче в Ивановской области. Ему было 56 лет.

Актеры,Братья по обмену,Русское,Москва слезам не верит,Жестокий романс,Летят журавли,Отель Элеон,Склифосовский,Кухня,Отель,Татьяна Жукова-киртбая,Владимир Чуприков,Иван Рудаков,Николай Сморчков,Дмитрий Гусев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители