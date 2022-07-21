Звезды сериала "Склифосовский", покинувшие этот мир

Сериал "Склифосовский" прошел по российскому телевидению с большим успехом, снято уже девять сезонов. За это время в сериале успели сняться разные звезды отечественного кино, в том числе и в эпизодах. "Рамблер" вспоминает актеров, которые больше не сыграют.

Иван Рудаков

В сериале "Склифосовский" он исполнил второстепенную роль. Но зрители его помнят и по другим работам — сериалам "Ланцет" и "Цыпленок жареный". Иван Рудаков умер в 2022 году от последствий коронавирусной инфекции, ему было 43 года.

Дмитрий Гусев

Актера также знают по сериалам "Скорая помощь", "Кухня" и "Глухарь". В "Склифосовском" он появился в третьем сезоне и исполнил роль папы Коли. В 2021 году его тело нашли в машине, причиной смерти признали острую сердечную недостаточность. Актеру было 45 лет, он торопился поздравить жену с годовщиной свадьбы.

Николай Сморчков

Кадр из фильма "Сельский врач"

На его счету более 200 работ в кино, самые известные из которых — "Летят журавли", "Жестокий романс", "Верные друзья". В сериале "Склифосовский" он появился в первом сезоне в роли Мальцева. Умер в возрасте 90 лет от коронавирусной инфекции в 2021 году.

Татьяна Жукова-Киртбая

Актриса появилась в третьем сезоне "Склифосовского" и сыграла Евгению Николаевну Котову. Также ее можно увидеть в популярных сериалах "Братья по обмену", "Отель "Элеон", "Дылды". а фанаты советского кино наверняка помнят ее по эпизоду из фильма "Москва слезам не верит". Татьяна Жукова-Киртбая ушла из жизни в 2021 году в возрасте 81 года.

Владимир Чуприков