Что стало с красавчиком из «Остаться в живых»

Звезде культового сериала «Остаться в живых»/Lost Джошу Холлоуэю 20 июля исполнилось 53 года.

Фото: Кадр из сериала "Остаться в живых" Кадр из сериала "Остаться в живых"

О том, как складывалась его жизнь, после известного га весь мир проекта, читайте в материале «Рамблера».

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22 сентября 2004 года ABC выпустила в эфир пилотный эпизод «Остаться в живых». Сериал за шесть лет существования получил 10 наград «Эмми». Съемки проходили на Гавайях, только первый сезон стоил более 60 миллионов долларов. В среднем более 15 миллионов зрителей в неделю смотрели эпизоды первого сезона. Сериал тогда породил целую фан-культуру с обсуждениями, теориями и разборами. Фанаты этого сериала были еще более увлеченными, чем фан-база «Игры престолов».

До «Остаться в живых» Джош Холлоуэй не был удачлив в карьере и уже был близок к тому, чтобы попрощаться с Голливудом и начать работу в сфере недвижимости. Спустя шесть лет после того, как он получил роль Сойера в сериале про выживших после крушения самолета, Джош - уже любимец зрителей и звезда мирового масштаба.

В середине 2000-х годов Джош, казалось, был на обложках всех журналов на свете. С 2005 по 2007 год издание People назвал Холлоуэя одним из «50 самых красивых людей в мире», а позже он вошел в десятку самых сексуальных звезд TV Guide.

После съемок пилотного эпизода Джош женился на давней подруге Есике Кумале. Уже во время съемок в сериале у них появились дети: дочь Ява Кумала (родилась в 2009 году) и сын Хантер Ли (родился в 2014 году). Холлоуэй - семьянин в прямом смысле этого слова.

Когда сериал заканчивался, Джош в своем интервью рассказывал, что останавливаться в карьере не хочет:

«У меня огромное желание заниматься другими делами - телевидением, фильмами - и я чувствую, что только начинаю».

Карьера

С тех пор, как Lost начал сниматься в 2004 году и до окончания съемок в 2010-м Холлоуэй снялся только в двух других проектах: низкобюджетном фильме ужасов 2007 года Whisper и комедии 2009 года Stay Cool. Нетрудно понять, почему это было так, так как Холлоуэй и его семья проводили от восьми до девяти месяцев в году на Гавайях, пока он снимался в Lost.

Нахождение за пределами материковой части США большую часть года не очень способствует поиску других ролей. Не помогло также и то, что и Whisper, и Stay Cool были малозаметными, которые могли бы нанести больше вреда актерскому делу Джоша, чем пользы. Холлоуэю пришлось подождать, пока Lost официально не закончится, чтобы начать превращать свою с трудом завоеванную славу в новые роли.

После того, как Lost закончился в 2010 году, Холлоуэй, казалось, был готов взять на себя более трудоемкие роли, так как его график стал гораздо менее плотным. Холлоуэй тогда сыграл роли в фильмах Mission: Impossible — Ghost Protocol, Paranoia, and Sabotage, таких фильмах с известными актерами в главных ролях, которые могут дат хороший толчок карьере.

Тем не менее, его роли в этих фильмах были второстепенными (в лучшем случае); его единственной главной главной ролью в фильме 2010-2015 годов была главная роль в фильме "Битва года: Команда мечты".

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Проведя годы, пытаясь вернуть успех в своей карьере, Холлоуэй, наконец, нашел еще один успешный проект. Так, он получил роль в сериале Colony, научно-фантастической драме, которая транслировалась на USA Network в течение трех сезонов. Хотя ей так и не удалось захватить мировую аудиторию, в США Colony стал хитом, который в целом был успешным среди критиков, даже сумев получить три подряд номинации на премию Saturn Awards за «Лучший научно-фантастический телесериал» в 2016, 2017 и 2018 годах.

Позже он получил роль в третьем сезоне сериала «Йеллоустоун» студии Paramount Network. Это огромный перерыв для Холлоуэя, так как шоу стало крупным хитом Paramount Network.