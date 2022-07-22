Что стало с красавчиком из «Остаться в живых»

Звезде культового сериала «Остаться в живых»/Lost Джошу Холлоуэю 20 июля исполнилось 53 года.
О том, как складывалась его жизнь, после известного га весь мир проекта, читайте в материале «Рамблера».
22 сентября 2004 года ABC выпустила в эфир пилотный эпизод «Остаться в живых». Сериал за шесть лет существования получил 10 наград «Эмми». Съемки проходили на Гавайях, только первый сезон стоил более 60 миллионов долларов. В среднем более 15 миллионов зрителей в неделю смотрели эпизоды первого сезона. Сериал тогда породил целую фан-культуру с обсуждениями, теориями и разборами. Фанаты этого сериала были еще более увлеченными, чем фан-база «Игры престолов».
До «Остаться в живых» Джош Холлоуэй не был удачлив в карьере и уже был близок к тому, чтобы попрощаться с Голливудом и начать работу в сфере недвижимости. Спустя шесть лет после того, как он получил роль Сойера в сериале про выживших после крушения самолета, Джош - уже любимец зрителей и звезда мирового масштаба.
В середине 2000-х годов Джош, казалось, был на обложках всех журналов на свете. С 2005 по 2007 год издание People назвал Холлоуэя одним из «50 самых красивых людей в мире», а позже он вошел в десятку самых сексуальных звезд TV Guide.
После съемок пилотного эпизода Джош женился на давней подруге Есике Кумале. Уже во время съемок в сериале у них появились дети: дочь Ява Кумала (родилась в 2009 году) и сын Хантер Ли (родился в 2014 году). Холлоуэй - семьянин в прямом смысле этого слова.
Когда сериал заканчивался, Джош в своем интервью рассказывал, что останавливаться в карьере не хочет:
«У меня огромное желание заниматься другими делами - телевидением, фильмами - и я чувствую, что только начинаю».
С тех пор, как Lost начал сниматься в 2004 году и до окончания съемок в 2010-м Холлоуэй снялся только в двух других проектах: низкобюджетном фильме ужасов 2007 года Whisper и комедии 2009 года Stay Cool. Нетрудно понять, почему это было так, так как Холлоуэй и его семья проводили от восьми до девяти месяцев в году на Гавайях, пока он снимался в Lost.
Нахождение за пределами материковой части США большую часть года не очень способствует поиску других ролей. Не помогло также и то, что и Whisper, и Stay Cool были малозаметными, которые могли бы нанести больше вреда актерскому делу Джоша, чем пользы. Холлоуэю пришлось подождать, пока Lost официально не закончится, чтобы начать превращать свою с трудом завоеванную славу в новые роли.
После того, как Lost закончился в 2010 году, Холлоуэй, казалось, был готов взять на себя более трудоемкие роли, так как его график стал гораздо менее плотным. Холлоуэй тогда сыграл роли в фильмах Mission: Impossible — Ghost Protocol, Paranoia, and Sabotage, таких фильмах с известными актерами в главных ролях, которые могут дат хороший толчок карьере.
Тем не менее, его роли в этих фильмах были второстепенными (в лучшем случае); его единственной главной главной ролью в фильме 2010-2015 годов была главная роль в фильме "Битва года: Команда мечты".
Проведя годы, пытаясь вернуть успех в своей карьере, Холлоуэй, наконец, нашел еще один успешный проект. Так, он получил роль в сериале Colony, научно-фантастической драме, которая транслировалась на USA Network в течение трех сезонов. Хотя ей так и не удалось захватить мировую аудиторию, в США Colony стал хитом, который в целом был успешным среди критиков, даже сумев получить три подряд номинации на премию Saturn Awards за «Лучший научно-фантастический телесериал» в 2016, 2017 и 2018 годах.
Позже он получил роль в третьем сезоне сериала «Йеллоустоун» студии Paramount Network. Это огромный перерыв для Холлоуэя, так как шоу стало крупным хитом Paramount Network.
Сейчас, по данным Variety, Джош Холлоуэй подписал контракт на главную роль в новой драме HBO Max под названием Duster. В сериале звезда сыграет главного героя, который работает на преступное, но очень быстро развивающееся предприятие. Кроме того, действие Duster будет происходить на юго-западе 1970-х годов.