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2 часа назад

Зудина сыграла маму Табакова в новом фильме «Суперпозиция»

Inc-News

В путешествии по параллельным мирам артисты-родственники тоже стали семьей.

Зудина сыграла маму Табакова в новом фильме «Суперпозиция»
Фото: Inc-NewsInc-News

В Москве начались съемки фантастического фильма «Суперпозиция», в котором герой Павла Табакова станет путешественником по параллельным мирам, целью которого является спасение Мультивселенной.

В роли родителей главного персонажа выступили Константин Лавроненко и Марина Зудина, мама актера и в жизни.По словам Павла Табакова, совместные съемки с родительницей дали ему не совсем просто.

«Пытаюсь ставить ее первым делом перед собой как актрису,а уже потом как маму. Но эмоции не всегда позволяют это сделать», - признался артист.

Актеры,Константин Лавроненко,Павел Табаков,Марина Зудина,
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