Зудина сыграла маму Табакова в новом фильме «Суперпозиция»

В путешествии по параллельным мирам артисты-родственники тоже стали семьей.
В Москве начались съемки фантастического фильма «Суперпозиция», в котором герой Павла Табакова станет путешественником по параллельным мирам, целью которого является спасение Мультивселенной.
В роли родителей главного персонажа выступили Константин Лавроненко и Марина Зудина, мама актера и в жизни.По словам Павла Табакова, совместные съемки с родительницей дали ему не совсем просто.
«Пытаюсь ставить ее первым делом перед собой как актрису,а уже потом как маму. Но эмоции не всегда позволяют это сделать», - признался артист.