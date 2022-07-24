Марго Робби нарасхват: ближайшие проекты самой востребованной актрисы Голливуда«Один фильм выпускаю, в другом снимаюсь, третий примечаю», именно по такому принципу сейчас живёт 32-летняя уроженка Австралии. Источник фото: ria.ru.Марго Робби снискала популярность, снявшись за прошедшие годы в таких крупных, отмеченных зрителями и критиками, картинах, как «Однажды в… Голливуде» (2019), «Скандал» (2013), «Отряд самоубийц» (2016), «Волк с Уолл-стрит» (2013) и др. Но не только это помогло белокурой уроженке Зелёного континента стать самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде, этому способствовала и продюсерская компания LuckyChap Entertainment, которую она открыла в 2013-м году. В результате, на свет появились такие драмы, как «Тоня против всех» (2017), «Девушка, подающая надежды» (2020) и др. А недавно фанаты актрисы бурно обсуждали фотографии Робби в образе знаменитой Барби, сделанные на съёмках комедии о жизни игрушек. Впрочем, сейчас актрису волнуют не только «кукольные» истории, в работе у неё находится ещё с десяток разноплановых проектов. В этом обзоре узнаем, какие.«Амстердам». Кадр из к/ф "Амстердам", 2022.Источник фото: 20th Century Studios.Робби возглавила актёрский состав первого фильма, который снял с 2015-го года Дэвид О. Рассел. Детали сюжета держатся пока в секрете. Но известно, что речь в картине пойдёт о трёх друзьях, ставших свидетелями убийства и начинающих подозревать друг друга, когда они пытаются выяснить, что произошло. Компанию Марго на съёмочной площадке составили Кристиан Бэйл и Джон Дэвид Вашингтон. Премьера «Амстердама» состоится 4-го ноября.«Вавилон». Марго Робби и Клара Боу.Источник фото: AP/Everett.Робби играет в этой исторической драме Дэмьена Шазелла звезду немого кино Клару Боу, карьера которой начала закатываться в конце 20-х годов прошлого века с появлением звукового кино. Вместе с Марго в этом фильме, рассказывающем о смене эпох в кинематографе, появятся Брэд Питт в роли Джона Гилберта, Тоби Магуайр в роли Чарли Чаплина и Макс Мингелла в роли Ирвинга Тальберга. Премьера «Вавилона» запланирована на 25-е декабря.«Город астероидов». О новой картине Уэса Андерсона известно немного. Согласно официальному логлайну, это будет «поэтическая медитация о смысле жизни», сценарий к ней написал сын Фрэнсиса Форда Копполы – Роман. Действие картины развернётся в вымышленном американском городке в 1955-м году во время проведения конвенции юных астрономов. Марго и Руперт Френд сыграют победителей школьных олимпиад, приехавших с родителями на мероприятие и влюбившихся друг в друга. Время релиза пока не определено.«Руины». Марго Робби.Источник фото: depositphotos.comРобби сыграет главную роль в драме о бывшем капитане СС, который исследует разрушенную после Второй мировой войны Германию, чтобы искупить грехи, и охотится на оставшихся членов своего батальона смерти. Братья Кас и Райан Фирпо («Вечные») напишут сценарий, а поставит фильм Джастин Курзель («Нитрам»). Партнёром Марго на съёмочной площадке станет бельгиец Маттиас Шоннартс.Приквел триллера «Одиннадцать друзей Оушена». В мае Робби объявила, что вновь поработает с режиссёром «Скандала» Джеем Роучем. На этот раз над предысторией событий, раскрытых в фильме 1960-го года «Одиннадцать друзей Оушена» с Фрэнком Синатрой, Дином Мартином и др. Сюжет развернётся примерно в то же время, в Европе. Сценарий напишет Кэри Соломон, съёмки запланированы на лето 2023-го. LuckyChap займётся продюсированием проекта. При этом остаётся пока неизвестным, будет ли новый фильм связан с картинами Стивена Содерберга про «друзей Оуэшена», ставших хитами в начале 2000-х, и вышедшей в 2018-м году «женской» версией истории об ограблении казино.«Пираты Карибского моря 6». Марго Робби.Источник фото: rutab.net.Идейный вдохновитель франшизы, продюсер Джерри Брукхаймер подтвердил, что в работе сейчас находятся два сценария. На главную роль в одном из них утверждена Робби. О работе над картиной, «женской» версией-перезагрузкой событий в Карибском бассейне, Disney объявил в 2020-м. Сценарий к ней напишет Кристина Ходсон, работавшая с Марго над «Хищными птицами: Потрясающей историей Харли Квинн» (2020).«Солтбёрн».Робби продолжит сотрудничать с партнёршей по фильму «Барби», актрисой Эмиральд Феннел, которая параллельно получила «Оскара» за сценарий к драме «Девушка, подающая надежды». Феннел напишет и поставит фильм о семье британских аристократов, переживающих не лучшие времена. На роли уже утверждены Розамунд Пайк, Джейкоб Элорди и Барри Кеоган. В каком качестве в этом проекте поучаствует Марго, пока неизвестно.