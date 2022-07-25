Умер режиссер фильма "Почтальон всегда звонит дважды"

Американский режиссер, сценарист и продюсер Боб Рейфелсон умер в США в возрасте 89 лет. Об этом в воскресенье сообщило издание The Guardian.

Смерть наступила по естественным причинам. Как рассказала супруга режиссера Габриэль, Рейфелсон умер у себя дома в Аспене (штат Колорадо). Боб Рейфелсон снял фильмы "Пять легких пьес" , "Садовый король", "Почтальон всегда звонит дважды" с Джеком Николсоном , "Оставайся голодным" с Арнольдом Шварценеггером .

Одним из первых проектов Рейфелсона был ситком о рок-группе The Monkees, для которого Рейфелсон специально основал группу из музицирующих актеров. Ситком получил премию "Эмми". После отмены телешоу в 1968 году The Monkees продолжали записывать музыку вплоть до 1970 года, после чего распались, однако смогли стать одной из самых продаваемых групп всех времен.