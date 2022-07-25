Паралич лица и депрессия: как живет звезда «Счастливы вместе»

Наталья Бочкарева 25 июля празднует свой очередной день рождения — ей исполняется 42 года. Звезда сериала «Счастливы вместе» мечтала о больших драматических ролях, но так и осталась заложницей образа разбитной Даши Букиной. Артистка не теряла надежды сменить амплуа, но печальный случай заставил ее отказаться от профессии.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Будущая звезда знаменитого ситкома родилась в Нижнем Новгороде, в самой обычной семье. Отец трудился на заводе, мать работала бухгалтером. Но Наталья такой же простой и тихой жизни не хотела. Она мечтала о красных дорожках, свете софитов и сцене.

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В школе девочка сначала занялась творческой самодеятельностью, пела частушки, а потом перешла в драмкружок и быстро стала получать главные роли в школьных спектаклях. Окончив девятый класс, Бочкарева поступила в нижегородское театральное училище, а параллельно стала подрабатывать журналисткой в газете.

Наталья планировала получить диплом и перебраться в столицу, как только ей исполнится 20 лет, но все решила смелость девушки. Однажды в Нижний Новгород с гастролями приехал МХТ им. Чехова, и начинающая артистка после спектакля подошла к Олегу Табакову, напрямую заявив, что всегда мечтала у него учиться.

Мэтр оценил такую решимость юной актрисы, да и талант Бочкаревой был очевиден. Наталью взяли сразу на второй курс Школы-студии МХАТ.

«Вот артистка из Нижнего Новгорода, приехала повышать наше актерское мастерство»,

— представил новенькую своим студентам Табаков.

Через год артистке досталась первая роль в кино. Она сыграла в эпизоде картины «Китайский сервиз», однако счастья ей это событие не принесло. В тот же год неожиданно ушли из жизни и отец, и мать Натальи. Юной девушке пришлось не только проститься с родителями, но и перевезти в столицу младшую сестру-подростка.

Денег отчаянно не хватало, поэтому будущая звезда бралась за любую работу. В свободное от учебы время она трудилась официанткой, промоутером, играла на новогодних утренниках. Позже Бочкареву пригласили в МХТ имени Чехова, звали и в кино, но крупных ролей не предлагали.

Когда режиссер сериала «Счастливы вместе» предложил ей образ главной героини, Бочкарева сперва думала отказаться, но решила на всякий случай посоветоваться с учителем.

«Я знаю этот сериал, в Америке он очень популярен. Это ты будешь играть женщину с лошадиным лицом? Отлично! Соглашайся»,

— сказал режиссер.

Актриса прислушалась и получила роль, которая в итоге и сделала ее звездой. Рыжеволосую, вульгарную и энергичную Дашу Букину стали узнавать на улицах, на нее посыпались рекламные контракты. В сериалы Бочкареву приглашали едва ли не каждый день, но драматическую актрису в ней режиссеры перестали видеть окончательно. Артистка стала заложницей одного образа.

Наталья не растерялась и решила пробиться на телевидение. Она приняла участие в шоу «Танцы со звездами», попробовала себя в роли ведущей. После Бочкарева решила двигаться дальше и поступила на Высшие режиссерские курсы. Так появилась и увидела свет ее собственная короткометражка «Свободный день». В кино она не появлялась целых пять лет, но потом все же снялась в картинах «Две девицы на мели», «Елки последние», «Ночная смена» и «Бендер: Начало».

Личная жизнь актрисы также сложилась благодаря счастливому случаю. Однажды ее защитил от хулиганов мужчина, который представился Николаем Борисовым. Он оказался очень образованным и галантным, трудился адвокатом. Между ними завязался роман. Только через несколько месяцев звезда узнала, что кавалер женат.

Семь лет пара встречалась тайно, а потом Николай все же оставил жену ради Натальи. К тому времени Бочкарева уже отчаялась обзавестись полноценной большой семьей, поскольку не раз слышала от врачей о том, что она бесплодна. Но без чуда не обошлось и тут - сначала актриса родила супругу сына, а затем и дочь.

Знаменитость с головой погрузилась в материнство, но тут посыпались предложения от режиссеров. Приходилось совмещать и семью, и карьеру. Супруг такого темпа не выдержал. Заявив, что больше не может делить любимую с ее работой, Борисов ушел. Этот брак продлился всего шесть лет.

"Мы поняли, что у нас замечательные отношения, но на расстоянии. Как две огненные планеты — мы оба огненные знаки. Когда друг к другу приближаемся, у нас накаляется пространство. А на расстоянии мы прекрасно общаемся. После развода у нас все стало так гармонично, что меня это только радует",

— рассказывала оставшаяся одна Бочкарева.

В 2016 году актриса снова вышла замуж. На этот раз ее избранником стал дизайнер из программы «Школа ремонта» Александр Кононенко. Мужчина принял двоих детей Натальи как родных.

В тот же период знаменитость решила основать собственную школу для одаренных детей. Бизнес приносил неплохой доход, все шло хорошо, однако в 2019 году вдруг случился неожиданный скандал.

Наталью Бочкареву остановили сотрудники ГИБДД. Тест показал, что в ее крови находятся наркотики. В нижнем белье артистки обнаружили сверток с запрещенными веществами. Видео с задержанием актрисы быстро разлетелось по Сети.

Поклонники были в шоке. Сколько бы Бочкарева ни пыталась объяснить, что стала жертвой провокации, ей не верили. Позже на суде звезда призналась, что действительно покупала наркотики и просила о смягчении приговора.

Артистка заплатила штраф в 30 тысяч рублей, уголовное дело закрыли, однако репутация была испорчена безвозвратно. Поклонники писали ей гадости, режиссеры не желали связываться и даже арендодатель помещения под школу талантов отказался продлевать контракт с артисткой.

На фоне стресса у Бочкаревой парализовало половину лица. Она впала в депрессию, стремительно сбрасывала вес. Актриса растеряла не только поклонников - от нее отвернулись многие друзья и бывшие коллеги.

«Я счастлива, что мои настоящие люди остались со мной. Бог сам разложил мне главных героев из моего окружения в их настоящих образах без масок. У меня есть любимая школа, самые лучшие ученики, съемки, проекты, спектакли, семья, дача и даже самый лучший пес на свете. Впереди еще много всего интересного, удивительного и прекрасного!»

— не отчаивается звезда.

Теперь неунывающая Наталья Бочкарева активно работает. Она гастролирует с театром «Турандот», играет в спектаклях «Соседи», «Подкаблучники» и «Лицо». Не рассыпалась, к счастью, и ее школа талантов. Артистка проводит фестивали для подростков и организует выездные лагеря.

Кроме того, знаменитость решила освоить и еще одну профессию, о которой давно мечтала. Бочкарева стала студенткой Академии Строганова. Впереди у нее защита диплома по специальности «скульптор».

«Пока я леплю натюрморты, а хочу красивых, голых мужчин!»