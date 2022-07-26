Безруков раскритиковал подрастающее поколение

Сергей Безруков расстроен подрастающим поколением – актер считает, что дети и подростки стали менее эмпатичны. Об этом сообщает MK.ru.
"Когда мои дети стали подрастать, я стал много времени проводить на детских площадках, в парках. И неожиданно для себя заметил, что и маленькие дети, и тинейджеры обладают куда как меньшей эмпатией, чем мы в том же возрасте",
– пояснил артист.
Актер признался, что надеется воспитать эмпатию у своих студентов. В данный момент Безруков преподает во ВГИКе.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал, что Безруков объяснил, почему не стоит снимать продолжение бригады.