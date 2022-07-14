Безруков объяснил, почему не стоит снимать продолжение "Бригады"

В своих соцсетях популярный российский актер Сергей Безруков вновь поднял тему "Бригады".
Актер опубликовал фотографию, на которой предстал в образе Саши Белого, спросив подписчиков, ничего ли это им не напоминает. Комментирующие сразу заметили сходство и спросили, стоит ли им ждать продолжения известного сериала.
Актер ответил, что, по его мнению, снимать сиквел "Бригады" не стоит, потому что это может испортить впечатление об уже существующих 15 сериях истории.
Ранее Рамблер писал о том, что Безруков показал вещь из "Бригады, которую хранит 20 лет.