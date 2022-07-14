Безруков объяснил, почему не стоит снимать продолжение "Бригады"

В своих соцсетях популярный российский актер Сергей Безруков вновь поднял тему "Бригады".

Актер опубликовал фотографию, на которой предстал в образе Саши Белого, спросив подписчиков, ничего ли это им не напоминает. Комментирующие сразу заметили сходство и спросили, стоит ли им ждать продолжения известного сериала.

Актер ответил, что, по его мнению, снимать сиквел "Бригады" не стоит, потому что это может испортить впечатление об уже существующих 15 сериях истории.