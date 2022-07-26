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1 час назад

Постникова рассказала о съемках с Егором Бероевым

RT на русском

Актриса Арина Постникова рассказала о съёмках с Егором Бероевым в фильме «Война семей».

Постникова рассказала о съемках с Егором Бероевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Можно сказать, что наше с Егором первое знакомство началось с поцелуя. Мы встретились на пробах и должны были играть ту самую сцену первого сезона, где главные герои в тайне от всех целуются на кухне, пока на улице идёт большой праздник»,

— заявила она в беседе с kp.ru.

По словам актрисы, на съёмочной площадке ей важно показать искренние эмоции, а для её героини было бы странно не целовать мужчину, которого она любит.

Актеры,Арина Постникова,
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