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3 часа назад

Умерла японская актриса Ёко Симада

Lenta.ru

На 70-м году жизни умерла японская актриса Ёко Симада. Об этом сообщает Variety.

Умерла японская актриса Ёко Симада
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Симада умерла 25 июля в больнице в Токио. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, вызванная раком.

Симада родилась в 1953 году в Кумамото, в городе на острове Кюсю. На экранах актриса дебютировала в 1970-м в драме Osanazuma. Среди других проектов Симады — «Крепость на песке», «Красное кимоно», «Клан Инугами», «Плачущий убийца», «Деревня восьми могил», «Канон». Особую известность ей принесла роль Марико в сериале «Сёгуне». За нее актриса была удостоена премии «Золотой глобус».

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