Назван кандидат на роль нового Джеймса Бонда

В сети уже давно ходят разговоры о том, какой актёр сыграет нового Джеймса Бонда. Братья Руссо дали интервью Radio Times и назвали своего кандидата на роль самого известного агента.
По мнению режиссёров «Мстителей: Финал», роль Бонда мог бы исполнить Реге-Жан Пейдж. Актёр получил известность благодаря сериалу «Бриджертоны», также он сыграл в боевике братьев Руссо «Серый человек».
Он фантастический. Я имею в виду, что в его мизинце больше харизмы, чем у большинства людей во всем теле. Так что, знаете, мы бы посмотрели, как он делает что угодно – я имею в виду, мы бы посмотрели даже на то, как он читает телефонную книгу!