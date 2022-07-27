Назван кандидат на роль нового Джеймса Бонда

Он фантастический. Я имею в виду, что в его мизинце больше харизмы, чем у большинства людей во всем теле. Так что, знаете, мы бы посмотрели, как он делает что угодно – я имею в виду, мы бы посмотрели даже на то, как он читает телефонную книгу!