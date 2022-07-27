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1 час назад

Назван кандидат на роль нового Джеймса Бонда

Чемпионат.comиещё 2

В сети уже давно ходят разговоры о том, какой актёр сыграет нового Джеймса Бонда. Братья Руссо дали интервью Radio Times и назвали своего кандидата на роль самого известного агента.

Назван кандидат на роль нового Джеймса Бонда
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По мнению режиссёров «Мстителей: Финал», роль Бонда мог бы исполнить Реге-Жан Пейдж. Актёр получил известность благодаря сериалу «Бриджертоны», также он сыграл в боевике братьев Руссо «Серый человек».

Он фантастический. Я имею в виду, что в его мизинце больше харизмы, чем у большинства людей во всем теле. Так что, знаете, мы бы посмотрели, как он делает что угодно – я имею в виду, мы бы посмотрели даже на то, как он читает телефонную книгу!

Актеры,Мстители: Финал,Джеймс Бонд,
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