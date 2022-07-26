Веста Буркот рассказала о своих ролях

«Дело происходило в Ростове, я туда прилетела прямо с «Кинотавра». Это молодёжная история, про подростков. Я играла маму. Молодые, современные родители, на всё смотрящие с улыбкой. И это было забавно. Сын разбил машину, и мы, родители, не орём на него, а наказываем рублём. Не поедешь в Испанию, куда собирался, потому что нужно ремонтировать авто. А поедешь к дедушке в деревню. Возвращаем ребёнку ответственность за свои поступки»,