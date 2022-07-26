Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
1 час назад

Веста Буркот рассказала о своих ролях

RT на русском

Актриса Веста Буркот рассказала о своих ролях.

Веста Буркот рассказала о своих ролях
Фото: Кадр «Майор Соколов. Игра без правил» Кадр «Майор Соколов. Игра без правил»

В беседе с интернет-изданием argumenti.ru она напомнила, что в сериале «Тайный город» сыграла ведьму.

«Да, я сыграла ведьму, которая высасывала из людей кровь и питалась этой энергией. Она могла телепортироваться, превращаться в любое существо с массой собственного тела — в птицу, змею, собаку. Страшно не было, ведь это просто роль»,

— заявила Буркот.

По её словам, в юмористической ленте «На скорости» она играла маму.

«Дело происходило в Ростове, я туда прилетела прямо с «Кинотавра». Это молодёжная история, про подростков. Я играла маму. Молодые, современные родители, на всё смотрящие с улыбкой. И это было забавно. Сын разбил машину, и мы, родители, не орём на него, а наказываем рублём. Не поедешь в Испанию, куда собирался, потому что нужно ремонтировать авто. А поедешь к дедушке в деревню. Возвращаем ребёнку ответственность за свои поступки»,

— сообщила актриса.

Актеры,Арина Постникова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители