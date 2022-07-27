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1 час назад

Брэд Питт купил в США дом известного писателя

Lenta.ru

Актер Брэд Питт купил в США дом, которым некогда владел известный американский писатель Дэниел Джеймс. О сделке пишет The Wall Street Journal.

Брэд Питт купил в США дом известного писателя
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Построенное более ста лет назад поместье расположено на утесе Кармел-Хайлендс вдоль центрального побережья Калифорнии. Здание было спроектировано выдающимся архитектором начала XX века Чарльзом Самнером Грином. С 1999 года дом принадлежал компании Searock, связанной с бизнесменом Джозефом Ритчи, который участвовал в основании первого в СССР совместного предприятия в области высоких технологий СП «Диалог». В феврале 2022 года предприниматель скончался, однако дом не был открыто выставлен на продажу.

Известно, что Брэд Питт приобрел недвижимость за 40 миллионов долларов — по словам риелторов, это самая дорогая сделка в районе в последнее время. По данным The Gamble House, дом построен из песчаника и гранита, а также обладает арочными окнами, крышей в средиземноморском стиле и потрясающим видом на океан.

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