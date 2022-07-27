Брэд Питт купил в США дом известного писателя

Построенное более ста лет назад поместье расположено на утесе Кармел-Хайлендс вдоль центрального побережья Калифорнии. Здание было спроектировано выдающимся архитектором начала XX века Чарльзом Самнером Грином. С 1999 года дом принадлежал компании Searock, связанной с бизнесменом Джозефом Ритчи, который участвовал в основании первого в СССР совместного предприятия в области высоких технологий СП «Диалог». В феврале 2022 года предприниматель скончался, однако дом не был открыто выставлен на продажу.