Как выглядит Брендан Фрейзер, поправившийся до 300 кг для роли

Такого преображения история кинематографа еще не знала. Обычно далекие от спорта и диет знаменитости (да, такие есть) отправляются в фитнес-зал и едят одну зелень, чтобы блистать на экране с прессом. Конечно, бывает и так, что режиссер просит актера набрать вес. И ладно, если речь идет о паре килограммов. А вот Брендана Фрейзера Даррен Аронофски убедил потолстеть до... 272 килограммов!
Новый образ Фрейзера мы увидим в фильме Аронофски «Кит», в котором тот сыграет преподавателя-затворника, пытающегося начать общаться со своей дочерью. По словам актера, это будет совершенно новая для него во всех смыслах лента:
«Это, безусловно, далеко от всего, что я когда-либо делал, но не буду скромничать… Я знаю, что это произведет неизгладимое впечатление».
Премьера состоится уже скоро — на Венецианском кинофестивале.
Первый кадр с радикально изменившимся со времен культовой «Мумии» Брендоном, конечно, лучшая реклама для фильма. Как после такого пропустишь его?