Как выглядит Брендан Фрейзер, поправившийся до 300 кг для роли

Такого преображения история кинематографа еще не знала. Обычно далекие от спорта и диет знаменитости (да, такие есть) отправляются в фитнес-зал и едят одну зелень, чтобы блистать на экране с прессом. Конечно, бывает и так, что режиссер просит актера набрать вес. И ладно, если речь идет о паре килограммов. А вот Брендана Фрейзера Даррен Аронофски убедил потолстеть до... 272 килограммов!