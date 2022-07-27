Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
2 часа назад

Как выглядит Брендан Фрейзер, поправившийся до 300 кг для новой роли

Super.ru

Такого преображения история кинематографа еще не знала. Обычно далекие от спорта и диет знаменитости (да, такие есть) отправляются в фитнес-зал и едят одну зелень, чтобы блистать на экране с прессом. Конечно, бывает и так, что режиссер просит актера набрать вес. И ладно, если речь идет о паре килограммов. А вот Брендана Фрейзера Даррен Аронофски убедил потолстеть до... 272 килограммов!

Как выглядит Брендан Фрейзер, поправившийся до 300 кг для роли
Фото: Кадр из фильма "Мумия"Кадр из фильма "Мумия"
Super.ru

Новый образ Фрейзера мы увидим в фильме Аронофски «Кит», в котором тот сыграет преподавателя-затворника, пытающегося начать общаться со своей дочерью. По словам актера, это будет совершенно новая для него во всех смыслах лента:

«Это, безусловно, далеко от всего, что я когда-либо делал, но не буду скромничать… Я знаю, что это произведет неизгладимое впечатление».

Премьера состоится уже скоро — на Венецианском кинофестивале.

Первый кадр с радикально изменившимся со времен культовой «Мумии» Брендоном, конечно, лучшая реклама для фильма. Как после такого пропустишь его?

Актеры,Мумия,Брендан Фрейзер,Даррен Аронофски,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители