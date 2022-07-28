Актеры, которые прославились после 40 лет

Считается, что в мир шоу-бизнеса можно пробиться только тем, у кого есть связи или людям, которые занимаются съемками с детства. Однако существуют и другие примеры актеров, которые шли к славе долгие годы. И теперь они продолжают играть в кино, несмотря на свой серьезный возраст. О них — в материале “Рамблера”.

Федор Добронравов

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В детстве актер мечтал стать клоуном в цирке. После школы он пытался поступить в соответствующее училище, но его не взяли. Тогда ему не оставалось ничего другого, кроме, как идти в армию. Когда Добронравов вернулся со службы, он работал слесарем и дворником, и совмещал это с учебой. Будущий актер все же решился получить образование в области искусств и начал развиваться в театральном направлении.

В 90-х он впервые поступил на службу в театр, его выбор пал на “Сатирикон”. Однако на телевидении он начал появляться только в нулевых. зрителям он запомнился по шоу “6 кадров”, а также по сериалу “Сваты”. Славу он получил только, когда ему исполнилось 45 лет. С тех пор он продолжает сниматься в фильмах, сериалах, телешоу и играть в театре, стал заслуженным и народным артистом Российской Федерации.

Томми Ли Джонс

Кадр из фильма "Люди в черном 3"

Вы точно знаете этого актера по роли агента Кея, но если углубиться в его биографию, можно понять, что успех пришел к нему не сразу. Джонс окончил Гарвард, но начал свою карьеру на Бродвее в малобюджетных мюзиклах. В кино он начал сниматься только, когда ему исполнилось 20 лет. Однако и здесь он никак не мог добиться успеха. Впервые он пришел к нему в 1981 году, когда ему было 44 года. Он был номинирован на “Золотой глобус” за роль в фильме “Дочь шахтера”.

В 90-х он стал самым высокооплачиваемым и востребованным актером в Голливуде. Предложения от продюсеров буквально сыпались. Он получил свой “Золотой глобус”, “Эмми” и “Премию Гильдии киноактеров США”. Сейчас ему 75, и он продолжает сниматься.

Инна Ульянова

Кадр из фильма "Покровские ворота"

Актриса окончила Театральное училище имени Щукина, и уже будучи студенткой начала играть в спектаклях. Однако массового признания она не получила, поэтому пошла в кино. Здесь она получала эпизодические роли в известных фильмах. Так, она снялась в “Карнавальной ночи”, где ее имя даже не указали в титрах, а также в “Семнадцати мгновениях весны”.