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2 часа назад

Бурунов рассказал о проблемах со здоровьем

runews24.ruиещё 1

Актер старается следить за своим состоянием и есть пусть и не в соответствии с принципами ЗОЖ, но подбирая продукты, но проблемы с весом у него все же есть.

Бурунов рассказал о проблемах со здоровьем
Фото: runews24.rurunews24.ru

Актер, хорошо известный зрителям по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», Сергей Бурунов рассказал, что испробовал работу павильонов «Здоровая Москва», которые он рекламирует.

Во время медосмотра актер заполнил анкету, сдал кровь и взвесился. Он рассказал, что при росте в 174 см он имеет лишний вес. Бурунов признался, что часто ленится, а медицинские обследования откладывает на потом.

Во время беседы с терапевтом Бурунов рассказал, что испытывает неприятные ощущения в шейно-грудном отделе, усталость и его мучает давление. Последние два дня он работал и плохо спал, передает «КП».

Хронических заболеваний у него нет. Актер поделился, что на днях удалил липому – доброкачественное образование, связанное с избытком жировой ткани.

Бурунов рассказал, что все же старается следить за здоровьем, высыпаться, бывать на свежем воздухе, иногда плавать.

«Так скажу, если раньше в аптеку за презервативами ходил, а в магазин за сигаретами - все, и как-то посмеивался, что у кого-то что-то болит. А теперь у самого начинается: тут кольнуло, там болит, что-то устал»,

- рассказал он.

Врачи рекомендовали Бурунову спать 7-9 часов, соблюдать режим труда и отдыха, следить за питанием и питьем, что сложно делать, живя в мегаполисе.

Актеры,Сергей Бурунов,
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