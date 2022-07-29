Уилл Смит извинился за пощечину Крису Року на "Оскаре"

"Крис, я обращяюсь к тебе, прости меня. Мое поведение было неприемлемым. Я всегда готов к разговору, когда ты захочешь. Я хочу извиниться перед матерью Криса и его семьей. В тот момент я не думал, сколько людей может пострадать. За прошедшее время ни одна часть меня не считала, что это был правильный путь",