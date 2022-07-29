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21 минуту назад

Уилл Смит извинился за пощечину Крису Року на "Оскаре"

Мария Иглина

Уилл Смит записал пятиминутный ролик с извинениями для Криса Рока и его семьи за пощечину на последней церемонии "Оскар". Видео опубликовано на YouTube-канале актера.

Уилл Смит извинился за пощечину Крису Року на "Оскаре"
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

В ролике Смит попытался объяснить свое поведения на церемонии премии "Оскар", а также принес извинения Крису Року и его семье.

"Крис, я обращяюсь к тебе, прости меня. Мое поведение было неприемлемым. Я всегда готов к разговору, когда ты захочешь. Я хочу извиниться перед матерью Криса и его семьей. В тот момент я не думал, сколько людей может пострадать. За прошедшее время ни одна часть меня не считала, что это был правильный путь",

— поделился в видео Смит.

Актер также добавил, что случившееся перекрыло всю радость поклонников от момента получения "Оскара".

Ранее Уилл Смит получил первую премию после скандала.

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