Терминатору 75: чего вы точно не знали о Шварценеггере

30 июля американский культурист и киноактер Арнольд Шварценеггер празднует свое 75-летие. Долгая жизнь железного Арни полна интересных деталей. “Рамблер” расскажет о том, чего вы точно не знали о “Терминаторе”.
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма
Выросший в австро-венгерской семье Арнольд Шварценеггер переехал в Соединенные Штаты, когда ему был 21 год. В то время он очень мало говорил по-английски.
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Звезда Терминатора начал свою спортивную карьеру как футболист. Ходят слухи, что он занялся спортом, чтобы попытаться произвести впечатление на своего отца, когда у них были сложные и натянутые отношения. Когда Арнольд был подростком, его тренер водил футбольную команду в местный спортзал, чтобы потренироваться с отягощениями. Он мгновенно влюбился в бодибилдинг и быстро бросил футбол, чтобы сосредоточиться на своей новой карьере бодибилдера.
Арнольд присоединился к австрийской армии, когда ему было 18 лет, как это было предписано всем австрийским мужчинам. Однако во время базовой подготовки начинающий бодибилдер ушел в самоволку, чтобы участвовать в соревнованиях «Мистер Европа среди юниоров». В качестве наказания он провел неделю в военной тюрьме.
Когда он переехал в Лос-Анджелес, получил возможность тренироваться под руководством знаменитого Джо Вейдера. Позже он выиграл титул Мистер Олимпия в общей сложности семь раз, что удавалось очень немногим.
В 1970-х годах Арнольд Шварценеггер рассматривался на главную роль в популярном телесериале комиксов «Невероятный Халк». Однако продюсеры в конце концов отказали ему, потому что он оказался недостаточно высок для этой роли.
Ренье Вулфекасл — персонаж популярного телесериала FOX «Симпсоны» был списан со Шварценеггера.
Изначально именно ему предлагали сыграть культовую роль Джона Макклейна в популярной франшизе «Крепкий орешек». Он отказался от роли, которую затем легендарно сыграл Брюс Уиллис.
В 2003 году, когда он был на «Вечернем шоу с Джеем Лено», он объявил, что будет баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.
Арнольд был избран 38-м губернатором Калифорнии с 2003 по 2011 год. Шварценеггер будучи республиканцем заявил, что Демократическая партия слишком сильно напоминает ему социализм, от которого он бежал в Австрии. Как и в начале его актерской карьеры, многие думали, что Шварценеггера не будут воспринимать всерьез в политике, учитывая его репутацию голливудской звезды, однако многие поддержали его политические амбиции и избрали его на этот пост. Он стал вторым губернатором, родившимся за пределами США. Во время службы Арнольд не получал никакой зарплаты и ездил по делам за свой счет.
Шварценеггер расстался со своей женой после того, как вскрылась его измена с домработницей. Сообщается, что у них был роман в 1990-х годах, и Милдред даже была беременна в то же время, когда жена Арнольда, Мария Шрайвер, была беременна их четвертым ребенком. Это, несомненно, один из самых шокирующих фактов об Арнольде Шварценеггере. Однако личность ребенка держалась в секрете, пока мальчику не исполнилось 8 лет. После того, как скандал раскрылся, Мари съехала и подала на развод. После 25 лет брака и четырех детей пара расторгла брак в мае 2011 года. Позже Арнольд заявил, что его развод с Марией был самым тяжелым периодом его жизни.
Несмотря на то, что раньше он был одним из сильнейших людей в мире, у Арнольда все еще были свои слабости. Культурист однажды признался, что борется с тревожностью. Друг научил его медитировать, и с тех пор он регулярно практикует медитации, чтобы избежать беспокойства и справиться со стрессом.