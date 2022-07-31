Колин Фаррелл рассказал о панических атаках на съемках

Актер Колин Фаррелл заявил, что во время съемок фильма «Тринадцать жизней» испытывал панические атаки, а сам процесс был невероятно нервным». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По словам Фаррелла, когда он услышал, что его коллега по съемочной площадке Вигго Мортенсен планирует снять изнурительные подводные сцены фильма, а не полагаться на дублера, актер решил присоединиться к нему.
«Я не мог допустить, чтобы Вигго получил всю славу. Возможно, мне придется обвинить его в этом решении, но, если взялся за дело, его стоит закончить. Если Вигго в деле, то я тоже», — рассказал Фаррелл.
Он отметил, что во время съемок несколько раз испытывал панические атаки. В эти моменты актер говорил сам себе: «Просто расслабься, успокойся, ты в порядке, не о чем беспокоиться».
Фаррелл утверждает, что данная работа является самым сложным проектом, в котором он когда-либо участвовал.