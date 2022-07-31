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2 часа назад

Колин Фаррелл рассказал о панических атаках на съемках

Газета.Ru

Актер Колин Фаррелл заявил, что во время съемок фильма «Тринадцать жизней» испытывал панические атаки, а сам процесс был невероятно нервным». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Колин Фаррелл рассказал о панических атаках на съемках
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

По словам Фаррелла, когда он услышал, что его коллега по съемочной площадке Вигго Мортенсен планирует снять изнурительные подводные сцены фильма, а не полагаться на дублера, актер решил присоединиться к нему.

«Я не мог допустить, чтобы Вигго получил всю славу. Возможно, мне придется обвинить его в этом решении, но, если взялся за дело, его стоит закончить. Если Вигго в деле, то я тоже», — рассказал Фаррелл.

Он отметил, что во время съемок несколько раз испытывал панические атаки. В эти моменты актер говорил сам себе: «Просто расслабься, успокойся, ты в порядке, не о чем беспокоиться».

Фаррелл утверждает, что данная работа является самым сложным проектом, в котором он когда-либо участвовал.

Актеры,Колин Фаррелл,Вигго Мортенсен,
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