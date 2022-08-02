За акцент Аны де Армас в «Блондинке» заступились

«Мэрилин Монро — уникальная икона Голливуда и поп-культуры, которая выходит за рамки поколений и истории. Любая актриса, которая берет на себя эту роль, знает, что на ней лежит большая ответственность. Судя по трейлеру, Ана — отличный кандидат, потому что она передает очарование, человечность и уязвимость Мэрилин. Нам не терпится увидеть фильм полностью!»,