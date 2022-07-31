Сталлоне оскорбил семью автора "Рокки"

"Еще одно печальное известие. Вновь жалкий продюсер и его эгоистичные бесполезные дети (они также являются продюсерами - "Газета.Ru") собирают по косточкам то, что осталось от замечательного персонажа. Как вы вообще можете смотреть в зеркало? Приношу извинения фанатам, я никогда не хотел, чтобы "Рокки" стал жертвой жадности",