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2 часа назад

Сталлоне оскорбил семью автора "Рокки" из-за фильма про Ивана Драго

Газета.Ru

Актер Сильвестр Сталлоне обрушился в соцсетях с критикой на продюсера франшизы "Рокки" Ирвина Уинклера. Артиста привела в бешенство новость о разработке спин-оффа про боксера Ивана Драго и его сына. Слова Сталлоне приводит Deadline.

Сталлоне оскорбил семью автора "Рокки"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

"Еще одно печальное известие. Вновь жалкий продюсер и его эгоистичные бесполезные дети (они также являются продюсерами - "Газета.Ru") собирают по косточкам то, что осталось от замечательного персонажа. Как вы вообще можете смотреть в зеркало? Приношу извинения фанатам, я никогда не хотел, чтобы "Рокки" стал жертвой жадности",

- возмутился актер.

Сталлоне и Уинклер долгое время спорили по поводу прав на знаменитую кинофраншизу. В следующем году на экраны должна выйти девятая часть серии - "Крид 3". Это будет первая лента саги без Сталлоне в актерском составе.

Актеры,Ирвин Уинклер,Сильвестр Сталлоне,
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