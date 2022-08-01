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20 минут назад

Балуев расстался с супругой из-за постоянных съемок

runews24.ru

Актер Александр Балуев рассказал в эфире программы «Судьба человека», почему пропал с экранов и как это связано с разводом.

Балуев расстался с супругой из-за постоянных съемок
Фото: runews24.rurunews24.ru

Балуев начал свою актерскую карьеру еще в 1980-х годах. В 2003 году он женился на польке Марии Урбановской, с которой долгое время находится в отношениях. В год их свадьбы у пары родилась дочь Мария-Анна. Спустя десять лет Александр и Мария развелись.

Причиной развода стал дефицит внимания по отношению к жене: Мария считала, что ее муж заработался и совсем про нее забыл. Сам же Александр не ожидал такого развития событий.

Балуев рассказал, что Марии не нравилось повышенное внимание к нему, то, что о нем пишут. «Какие у меня были варианты? Мне оставалось полностью оставить профессию, но я не мог», - сказал актер.

В итоге жена подала на развод. И с этого момента Александр перестал видеться с дочерью, а карьера пошла на спад.

Актеры,Судьба человека,Александр Балуев,
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