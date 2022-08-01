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2 часа назад

Кому Марго Робби обязана своей карьерой в Голливуде

Мира Маркина

В интервью The Sun Марго Робби рассказала, что признательна одному проекту, который дал ей шанс выбиться в люди. Кому (или чему) актриса обязана своей карьерой, читайте в материале «Рамблера».

Кому Марго Робби обязана своей карьерой в Голливуде
Фото: Legion-mediaLegion-media

Первым серьезным проектом Марго Робби стал сериал «Соседи», в котором актриса снималась с 2008 по 2011 год, пока не переехала в США и не начала работать с голливудскими студиями. В разговоре с журналистами The Sun звезда выразила благодарность создателям проекта за то, что «они дали ей такой шанс».

Австралийская актриса призналась, что съемки в сериале «Соседи» очень важный для нее проект, благодаря которому она стала работать вместе с голливудскими звездами.

«Это было не просто для того, чтобы дать мне передышку — это дало мне реальный шанс поработать над ремеслом. Идеальная тренировка перед Голливудом, и я буду вечно благодарна»,

— отметила Робби.

«Многие из нас в долгу перед ними за то, что они дали нам такой шанс»,

— добавила Марго. Актриса призналась, что поняла, насколько популярным было шоу, когда начала жить в Великобритании. Звезда переехала в Лондон в 2013 году после ухода из проекта.

«Когда жила в Лондоне, я на пике своего развития поняла, насколько он масштабный. Люди подходили ко мне и рассказывали, как они смотрели его каждый день после школы»,

— вспомнила она.

Напомним, что Марго Робби появится в финальном эпизоде сериала «Соседи», сообщил Variety. Для финального эпизода она записала специальное видеообращение из Лос-Анджелеса — из-за съемок в фильме «Барби» она не смогла прилететь в Австралию. Актриса играла роль Донны Фридман в австралийской мыльной опере с 2008 по 2011 год.

Актеры,Соседи,Марго Робби,
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