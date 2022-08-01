Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
19 минут назад

Актриса Алисия Викандер лишилась роли Лары Крофт

Inc-News

После того, как студия MGM решила избавиться от прав на франшизу об искательнице приключений Ларе Крофт, несколько лет назад игру выпустившая «Tomb Raider», уже ищет новую исполнительницу.

Актриса Алисия Викандер лишилась роли Лары Крофт
Фото: Inc-NewsInc-News

В той части главную роль исполняла шведская актриса Алисия Викандер, но этот проект в итоге был признан не слишком удачным, и собрал весьма незначительную кассу.

Начиная с 2019 года постоянно шли разговоры о съемках сиквела«Tomb Raider», но дальше разговоров дело не двигалось.

А с учетом того, что вскоре права на этот проект перейдут другой компании, по мнению критиков, Алисии Викандер уже не светит снова стать Ларой Крофт.

Некоторые эксперты вспомнили, что до нее этот персонаж в двух фильмах сыграла Анджелина Джоли.

Но это было двадцать лет назад, да и те проекты тоже прошли без особого успеха. Поэтому специалисты уверены в том, что Лару Крофт в любом случае отдадут другой актрисе.

Актеры,Анджелина Джоли,Алисия Викандер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители