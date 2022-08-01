Актриса Алисия Викандер лишилась роли Лары Крофт

После того, как студия MGM решила избавиться от прав на франшизу об искательнице приключений Ларе Крофт, несколько лет назад игру выпустившая «Tomb Raider», уже ищет новую исполнительницу.

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В той части главную роль исполняла шведская актриса Алисия Викандер, но этот проект в итоге был признан не слишком удачным, и собрал весьма незначительную кассу.

Начиная с 2019 года постоянно шли разговоры о съемках сиквела«Tomb Raider», но дальше разговоров дело не двигалось.

А с учетом того, что вскоре права на этот проект перейдут другой компании, по мнению критиков, Алисии Викандер уже не светит снова стать Ларой Крофт.

Некоторые эксперты вспомнили, что до нее этот персонаж в двух фильмах сыграла Анджелина Джоли.