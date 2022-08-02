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40 минут назад

Как зарабатывает Сергей Светлаков после исчезновения с ТВ

Слово и Дело

Шоумен Сергей Светлаков отошел от публичной жизни и сделалвыбор в пользу бизнеса. Юмориста упрекали в отъезде из России, однако эти слухи он опроверг.

Как зарабатывает Сергей Светлаков после исчезновения с ТВ
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В отсутствие съемок артиста общественность задалась вопросом, на какие деньги живет звезда КВН. На этот вопрос ответил «Московский комсомолец».

Светлаков с 2018 года владеет студией, которая занимаетсяпроизводством кино и сериалов. За прошлый год заработок компании составил 333 млн рублей, 14 из которых — чистая прибыль. Более того, шоумен владеет акциями различных компаний, что позволяет ему ежегодно получать не менее 12 миллионов дополнительной прибыли.

Актеры,Сергей Светлаков,
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