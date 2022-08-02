Как зарабатывает Сергей Светлаков после исчезновения с ТВ

Шоумен Сергей Светлаков отошел от публичной жизни и сделалвыбор в пользу бизнеса. Юмориста упрекали в отъезде из России, однако эти слухи он опроверг.

Светлаков с 2018 года владеет студией, которая занимаетсяпроизводством кино и сериалов. За прошлый год заработок компании составил 333 млн рублей, 14 из которых — чистая прибыль. Более того, шоумен владеет акциями различных компаний, что позволяет ему ежегодно получать не менее 12 миллионов дополнительной прибыли.